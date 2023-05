Para mejorar tu nivel de ahorro es importante evitar los gastos hormigas, aquellos que no los tienes en el presupuesto y salen en el día a día, ¿cómo los evitas? No lleves dinero más que el mínimo necesario para regresar a casa y las tarjetas de crédito y débito no deben estar todo el tiempo contigo, los gastos se programan.

En ese sentido, Alfredo Marín, sub gerente de Pasivos Retail de BanBif, explicó que si bien esto puede ser una tarea difícil, la idea es buscar crear un hábito, si funciona no te escucharas decir por ejemplo: cambié S/ 100 y no sé en que se fue el dinero.

Ante ello recomienda adoptar cuatro hábitos que le darán resultados beneficiosos:

a) Ahorra algo de tus ingresos, si tienes ingresos y no ahorras nada, tienes un problema de hábitos, es decir tienes el hábito de gastar y no de ahorrar, porque gastos siempre tendrás y si ganas más probablemente gastes más, no importa si ganas cinco veces lo de hoy o vivas 200 años, si tienes el hábito de gastarlo todo y más, no vas a ahorrar.

b) No gastes nada fuera del presupuesto, evidentemente debes tener un presupuesto elaborado y administrado por ti, uno hecho a tu medida porque tus ingresos son únicos y tus gastos personales obedecen a tus necesidades y decisiones. Para no estar presionado asígnate un monto para gastos diversos.

c) Haz un balance de tu solvencia y liquidez cada seis meses, regálate un par de horas y evalúa como están tus activos, es decir tus ahorros en dinero, bienes muebles (auto, joyas), inmuebles (terreno, departamento), etc. ¿Qué tan realizables son tus activos, si mañana necesitas dinero, lo tienes? ¿Qué tan rápido venderás tus activos? Y la contraparte, cómo están tus pasivos, si pasado uno o dos periodos, resulta que tu solvencia y liquidez no mejora, debes tomar decisiones, porque la vida laboral es corta y cada año que pasa te queda menos tiempo para construir tu patrimonio personal.

d) No lleves tus tarjetas a todos lados, solo deberías hacerlo cuando tengas un control absoluto de la misma y de tus gastos, además la tarjeta debe ser usada en la mayoría de casos para ser pagada al final del ciclo mensual y no financiar las compras con ella, incluso es preferible optar por un préstamo no revolvente como un préstamo personal para comprar un activo menor, como una laptop. La tarjeta es para una emergencia. Es muy útil pero demanda disciplina, esfuerzo y orden para administrarla.

Asimismo, recomendó invertir el dinero en depósito a plazo fijo por el nivel de tasas de interés actual y el bajo riesgo asociado. Indicó que son una excelente opción para quien puede estacionar su dinero por un tiempo. Además da un flujo predecible de dinero porque la tasa no varía unilateralmente.

Finalmente indicó que ahorrar es posponer el gasto para un momento futuro, el que ahorra lo hace para gastarlo más adelante, si quieres hacer crecer tu patrimonio, debes ahorrar y hacer que ese dinero gane intereses y solo usarlo cuando hayas identificado una oportunidad de inversión y te sientas cómodo con el nivel de riesgo.

Por ejemplo, la compra de un activo que se revalorizará como un terreno u otro inmueble, o un departamento que luego puedes alquilar. El ahorro es un medio para conseguir bienestar.

