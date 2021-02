El factoring ha tenido una evolución favorable en los últimos cuatro años, alcanzando los S/ 12,966 millones negociados.



El monto financiado por esta alternativa alcanzó el 1.91% del PBI el año pasado, por la crisis del covid-19 que ocasionó el cierre de empresas, lo que significó una caída anual de 4.35% en el monto financiado a través de este mecanismo.



Asimismo, el número de facturas negociables registradas en Factrack, servicio de registro de facturas negociables a cargo de Cavali, fue de 714,905 títulos durante el año pasado por las entidades que ofrecen este servicio (bancos, empresas de factoring, Safis, SABs, entre otros).



“El factoring ha crecido exponencialmente durante los últimos cuatro años, hemos pasado de tener una empresa de factoring en el 2016, a 65 en el 2020”, señaló Dilma Aranda, sub gerente de proyectos de la Bolsa de Valores de Lima.



El ticket promedio para ingresar una factura durante el año pasado fue de S/ 27,000, lo cual es una muestra de que las pequeñas y medianas empresas no deben creer que necesitan facturar montos elevados para acceder a este financiamiento, comentó Aranda.



Pese a ello, algunas firmas todavía se niegan a negociar facturas con sus pequeños proveedores.



“Aun hay empresas en Perú que ponen trabas a la libre negociación de facturas; el proveedor mype no puede ser coaccionado ni se le puede restringir la libre negociación de facturas”, sostuvo Luis Terrones, de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac).



Según el ejecutivo, la norma de factoring publicada mediante decreto de urgencia a inicios del 2020, la cual debe ser implementada en estos meses, va a generar una mayor oferta.



“La mype podrá tener la sartén por el mango, tiene mejores condiciones para negociar su factura y eso favorecerá el libre acceso a financiamiento”, manifestó.



Según analistas, la traba está en que, en la práctica, si la pyme quiere adelantar el pago de su factura, la empresa grande impone condiciones o indica que buscará otro proveedor.