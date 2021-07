El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso fin a la espera del anuncio del candidato ganador y proclamó a Pedo Castillo como el nuevo presidente del Perú.

Este escenario de incertidumbre provocó que el dólar se fortalezca 9.17% sobre la moneda local en lo que va del año, ante la fuerte demanda de la gente por la divisa extranjera.

El Banco Central de Reserva (BCR) ha vendido US$ 293 millones en el mercado spot en el transcurso de julio para atenuar el avance del tipo de cambio, mientras que en el 2021 va ofertando cerca de US$ 5,260 millones.

Hay quienes compraron dólares para refugiarse de la incertidumbre política que vive el país al a cual se suma la crisis por la pandemia, mientras que otros adquieren dicha divisa para generar ganancias en el corto plazo por el aumento en el tipo de cambio, señaló Omar Azañedo, CEO de Noncash.

Indicó que están las personas con ahorros importantes, de mayores ingresos, con cuentas a plazo e inversiones, que han cambiado su dinero a moneda estadounidense para refugiarse.

También las empresas, medianas y pequeñas, necesitaron dólares para cumplir con algunas obligaciones, agregó.

Si bien las transacciones de compraventa del billete verde mediante casas de cambio digitales han experimentado un incremento del 50% en el primer cuatrimestre, tras la proclamación de Castillo continuará dicha tendencia al alza, estimó.

“Sin duda, vamos a seguir viendo este aumento en las operaciones hasta que el Gobierno entrante se pronuncie, es muy importante un comunicado del presidente electo pues mientras no digan nada seguirá la incertidumbre, seguiremos sin brújula y especulando”, manifestó.

Según el gerente, los montos más transados en el cambio de divisa oscilan entre US$ 15,000 y US$ 20,000, incluso Noncash opera montos diarios de US$ 500,000.

En tanto, Azañedo enfatizó el proceso de transformación digital y la importancia que han adquirido las transacciones electrónicas y sin contacto, lo cual permitirá que la expansión de estas operaciones por casas digitales siga.