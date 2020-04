Ante la declaración del Estado de Emergencia en el país para evitar el contagio del Coronavirus, el Ejecutivo ha tomado medidas para brindarle mayor liquidez a las familias, como la liberación de la CTS y la suspensión del aporte de AFP durante los meses de abril y mayo.

Al respecto, Rímac Seguros brindó cinco recomendaciones para lograr una mejor administración del dinero durante la emergencia.

1. Planifica. Elabora tu presupuesto personal y/o familiar, considerando todos tus ingresos y gastos. Identifica todos aquellos gastos discrecionales, es decir los que no son esenciales y que puedan ser aplazados o recortados durante este mes. Quédate con lo indispensable.

2. Haz una lista. Para controlar mejor tus gastos esenciales como la alimentación, prepara una lista de compras con precios referenciales, y cuando vayas a comprar trata de no salirte de ella. Procura adquirir alimentos saludables, recuerda que en este periodo de cuarentena lo más importante es cuidar la salud.

3. Fondo de emergencia. Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Por ejemplo, si recibes S/. 2,400 por la parte que puedes disponer de la CTS y, después de planificar tu presupuesto, te queda un excedente, utilízalo como fondo de emergencia. Deposítalo en productos de ahorro que te permitan disponer de tu dinero en cualquier momento, y selecciona una entidad sólida y confiable. Sigue este mismo consejo para tus ahorros en general, es importante mantener el dinero seguro.

4. No te endeudes. Evita incurrir en más deudas, recuerda que ya planificaste tus gastos y no debemos incrementarlos pagando altos intereses, especialmente de tarjeta de crédito. En caso de ser necesario, procura no endeudarte en una moneda distinta a la que percibes tus ingresos. Así evitarás estar expuesto a un incremento en el tipo de cambio.

5. Piensa en el largo plazo. Si bien en estos tiempos de crisis se pueden presentar ofertas atractivas, trata de mantenerte dentro de tu presupuesto, recuerda que nos encontramos en un periodo de bastante incertidumbre donde no se sabe lo que podría pasar en el corto plazo. Compara cada cierto tiempo tus gastos e ingresos reales contra lo que presupuestaste para este periodo, así podrás mantenerte dentro de lo planificado. Finalmente, trata de mantener la calma y no te dejes guiar por información falsa.