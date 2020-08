Aunque el país estuvo en confinamiento por muchos meses, e incluso algunas regiones continúan en cuarentena focalizada, el robo de información de las tarjetas siguió incrementando.



Los consumidores ya no van con frecuencia a los sitios donde normalmente adquieren productos o servicios con su tarjeta de crédito o débito, dijo María Del Pilar Sánchez, asociada senior del equipo de Regulación Financiera del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas.



Empero, la crisis sanitaria también condujo a un aumento en las compras por canales digitales, agregó.



En países vecinos, señaló, hay áreas de investigación policial que registran las denuncias de casos de fraude pero en el Perú no sucede lo mismo, por lo que no es posible tener indicadores exactos.



Sin embargo, estudios a marzo de la consultora EY reportan un mayor número de fraudes cibernéticos, 25% más casos que los acontecidos en similar mes del año pasado, sostuvo.



“Los peruanos están haciendo compras por delivery, lo cual ahora está totalmente permitido, pero a través de este medio sí se están cometiendo fraudes”, manifestó.



Al pagar de manera física a quien entrega el pedido, también le da la opción de robar los datos de su tarjeta, añadió.



En la misma línea, indicó que un segundo factor que impulsó el hurto de información son las compras por banca móvil o Internet.



Durante los meses de cuarentena, creció el uso del dinero plástico para transacciones digitales, lo que refleja un buen escenario para el robo de datos, incluso mejor que en los pagos tradicionales (presenciales), expresó.



Además, alertó que se mantienen los ataques bajo la modalidad de “phishing” para adquirir información confidencial, ya no por correo electrónico como solían hacerlo antes pero sí mediante el celular y utilizando información sobre el covid-19, que es un tema de interés actualmente.



“Envían mensajes adjuntando el link para obtener la información y datos que necesitan, otros incluso realizan llamadas para engañar a los usuarios”, advirtió.



Asimismo, la abogada comentó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuenta con un proyecto que busca mejorar la gestión de seguridad de la información financiera de los clientes de la banca, el cual tendría un impacto positivo en las operaciones de estos usuarios.