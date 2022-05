Si bien el precio del cobre continua en niveles elevados, US$ 4.50 la libra, su cotización es muy cercana a lo alcanzado a fines del 2021 (US$ 4.4 libra), con lo que habría casi borrado las ganancias generadas en el año.

El cobre representa el 33% del total de exportaciones peruanas, mientras que el oro el 16%, y ambos juntos equivalen casi la mitad de las exportaciones peruanas, dijo Arturo García, profesor de Esan.

Sin embargo, estos días ha bajado el precio del cobre por los temores de una menor demanda de China ante el confinamiento en algunas de sus regiones por nuevos casos de Covid-19, así como por la perspectiva de un menor crecimiento mundial debido a los aumentos de la tasa de referencia por la Fed (EE.UU.) para combatir la inflación, expresó.

En esta línea, el retroceso del cobre canalizaría un efecto sobre el dólar, con ciertas presiones al alza, aunque no sería una respuesta inmediata o de muy corto plazo, comentó Luis Eduardo Falen, jefe de Macroeconomía de Intéligo SAB.

Siempre hay una relación entre el metal básico y el billete verde porque un menor precio del cobre implica menos ingreso de divisas al país mediante las compañías que operan con el mineral, precisó.

“La venta de cobre se reduce y entran menos dólares al Perú, pese a que la actividad suele darse por contratos con precios ya pactados; el efecto en el dólar podría verse en algunas semanas o meses”, acotó.

En marzo 2020, cuando inicia el actual súper ciclo de los metales, el metal rojo cotizaba alrededor de los US$ 2.20 la libra.

Pese a ello, ambos especialistas mencionaron que hay otros factores que pesarían más al definir el desempeño de la moneda extranjera.

Desde diciembre hasta hace unas semanas el dólar venia bajando, incluso llegó a los S/ 3.69, aunque ahora registra una tendencia al alza por factores internos, como la propuesta del Ejecutivo para una reforma constitucional que autorice someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente, señaló García.

Además, el Perú reportó un superávit comercial de US$ 14,800 millones y el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta que será de US$ 16,400 millones y US$ 17,800 Millones para el 2022 y 2023, respectivamente.