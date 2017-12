Cinco tips para no ser estafado en la fiesta de año nuevo

La gran celebración de Año Nuevo suele ser muy esperada. Recibir el 2018 en una juerga descomunal suena tentador, pero a veces las cosas no salen tal cual lo planeado.



Puede suceder que la fiesta luzca diferente a lo promocionado. En pocas palabras, que le vendan gato por liebre. ¿Qué hacer entonces?



El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indeocpi), les recuerda cuáles son sus derechos para no ser estafado en la fiesta de fin de año.



