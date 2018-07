Cinco recomendaciones para realizar compras online con la gratificación de Fiestas Patrias

- / -

QUINTA RECOMENDACIÓN. Revisa los cargos a tu cuenta. No olvides verificar periódicamente tu estado de cuenta para evitar sorpresas o transacciones adicionales a las que has realizado. Si tu banco ofrece un sistema de alertas en línea, actívalas, así podrás recibir en tu correo o celular un aviso cada vez que se haga un cargo en tu tarjeta. Sigue las pautas de tu banco en cuanto al reporte de estas operaciones que no identifiques como tuyas.. (Foto: Pixabay)