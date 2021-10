Si es trabajador independiente, el manejo financiero es clave ante la posible inestabilidad de ingresos. Ricardo Kanna, gerente principal de Productos Banca Personas de Banco Pichincha y Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, comentaron a Gestion.pe algunos consejos para este segmento laboral.

Gestionar la incertidumbre

Según Kanna, si bien el ahorro es importante para cualquier persona, lo es sobre todo para trabajadores independientes, pues su flujo de ingresos es variable. En ese sentido, es importante tener claro el presupuesto personal respecto a los gastos y proyectar cuanto se espera ganar en el futuro cercano, para en base a ello destinar un presupuesto para ahorrar.

“De acuerdo a este sondeo se debe buscar productos que permitan ahorrar sin costo y con la facilidad de retiro. Cuando se tenga una cantidad importante ya se puede buscar un depósito a plazo u otro instrumento que pueda rendir algo más, manteniendo los dos depósitos para ahorro. La idea es poder cubrir gastos cuando se necesite”, señaló.

Carrillo indicó que el trabajador debe ser consciente de la poca estabilidad de ingresos que tiene, lo cual hace relevante la planificación de sus gastos y ahorro en base a sus ingresos proyectados. “Hay épocas donde habrán más o menos ingresos. Ante ello el trabajador debe mapear cuando podrá gastar más y dirigir más presupuesto para el ahorro”, señaló.

Expresó que es recomendable diversificar canales de ingresos más allá de la especialidad. “Dada la poca estabilidad se puede mapear dos o tres actividades distintas en las que se pueda desempeñar la persona y asegurar un mayor espectro de ingresos futuros”, afirmó.

Que el seguro de salud sea parte de los gastos

Tener un seguro de salud es clave, pues a la larga generaría un ahorro. Al ser un trabajador independiente. señaló Kanna, es la responsabilidad del mismo buscar uno, a diferencia de los trabajadores en planilla. Lo que se debe tener en cuenta es que hay seguros de bajo costo, por lo que la inversión es compensada fácilmente.

“Un independiente, no tiene por default cubierta su salud. Este gasto no es menor, y conforme va aumentando la edad se necesitan mucho más atenciones. Hay gente que se desequilibra financieramente por temas de salud y terminan por no cumplir con sus otras obligaciones. Con solo una atención ya se recuperó la inversión”, señaló.

Busca tener credibilidad en el sistema financiero

Es importante desarrollar su historial crediticio, por lo que se sugiere tomar una tarjeta de crédito que, en el peor escenario, puede ser una garantizada. Es decir, que la entidad financiera ponga como garantía el ahorro del tarjetahabiente (las entidades son más estrictas con la evaluación a trabajadores independientes).

Si este es el caso, se tiene que demostrar la calidad de cliente a través de los pagos, para luego poder acceder a otro tipo de tarjeta, seguir forjando historial, y posteriormente tomar préstamos de mayor complejidad y plazo, según Carrillo.

“Una persona que es ordenada en su consumo de tarjeta de crédito tiene 50 días para pagar sin utilizar cash en el corto plazo y alterar su presupuesto. Para un independiente es clave la holgura en los pagos, y generar su historial crediticio”, señaló.

Indicó que, para créditos de mayor plazo, el independiente podría optar por modalidades como el ahorro programado. Por ejemplo, se ahorra todos los meses la cuota que podría corresponder a su crédito hipotecario para demostrar capacidad de ahorro y pago. Finalmente las entidades financieras podrían aprobar el crédito.

Prevé tu jubilación

Al no tener un ahorro obligatorio previsional, es importante que el trabajador busque sus opciones entre las que afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) se presenta como la más común. Sin embargo, señaló Kanna, hay otros instrumentos de mayor riesgo como, por ejemplo, fondos mutuos, los cuales podrían ofrecer mayor rentabilidad.

“En pensiones es preferible optar por ser conservador, por lo que una AFP (dependiendo del fondo) podría ser una buena opción para el independiente, aunque dependerá del perfil de riesgo y edad de la persona”, manifestó.

Por su parte, Carrillo señaló que, con miras a la jubilación, también se podría optar por adquirir bienes que den rentas a largo plazo como inmuebles u ahorros específicamente dirigidos para fines previsionales. “La AFP es una opción interesante, pero se tiene que ser constante y permanente, si se aporta de manera esporádica no es un buen plan. Si es esporádico es mejor ahorrar o trabajar el dinero por su cuenta”, afirmó.

En caso de tener un negocio, separa gastos personales

Según Kanna, es común observar que en los negocios pequeños se tienda a mezclar ingresos y gastos de los mismos con los de los propietarios. En ese sentido, es importante que se tenga un orden a través de dos registros distintos, en donde se identifiquen gastos, ingresos y deudas de cada uno.

“Si no se organizan los ingresos y gastos, finalmente se cae en no saber bajo qué concepto entró el dinero y en qué se gastó, o tomar deudas para el negocio y no usarlas para el mismo. No deben haber subsidios de ninguna forma”, señaló.

Respecto a ello, indicó Carrillo, para observar bien las rentabilidades del negocio, es básico que el trabajador se ponga un sueldo. “Hay un costo de oportunidad de por medio por trabajar en su negocio en lugar de hacerlo en otro sitio”, manifestó.