El Bono Yanapay Perú de S/ 350 viene siendo entregado por el Gobierno a las personas más vulnerables económicamente, sin embargo, los ciberdelincuentes pueden atacar a los beneficiarios por lo que estos deben estar preparados para defenderse.

En ese sentido, el subgerente macrorregional de Lima del Banco de la Nación, Manuel Silva, alertó a la agencia Andina sobre las dos modalidades más comunes: el mensaje de texto y la llamada.

En el primer caso le llega un SMS al beneficiario cuyo objetivo es que haga clic en un link falso. En el caso de las llamadas, piden que se realice un depósito o abono para recibir el bono.

En ambos casos se sugiere ignorar estos intentos de estafa: eliminar el mensaje o colgar la llamada es suficiente.

¿Qué sucede si me estafaron?

Si no conocía de estas modalidades de engaño y realizó el abono que pedían los delincuentes, no desespere. El primer paso es acudir a la agencia más cercana para bloquear la transferencia.

Eso sí, se sugiere celeridad, pues las operaciones en línea suelen ser bastante rápidas. Si se actúa a tiempo, se puede evitar que los fondos sean retirados por los delincuentes.

LINK para consultar si recibiré el Bono Yanapay

Desde el 13 de septiembre, las personas que pertenecen a los programas sociales podrán revisar su fecha y modalidad de pago en el padrón a través del siguiente LINK: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

Si no eres usuario de un programa social, podrás consultar en el padrón si eres beneficiario del Grupo 2, mientras que el resto deberá esperar los próximos días.

¿Cómo cobrar el bono Yanapay con Yape, Tunki o Bim?

Si te corresponde el Yanapay en la modalidad billetera digital, conoce cómo recibir tu dinero a través de: Bim, Tunki o Yape (opción con “DNI” sin cuenta bancaria).

Si aún no tienes una billetera digital, pero te corresponde esta modalidad, puedes abrir una cuenta en un celular con línea a tu nombre.

Ten en cuenta que una vez se haya realizado el depósito en tu billetera, podrás pagar digitalmente en bodegas y mercados, hacer transferencias a otras personas o, si deseas, retirarlo en cualquier cajero o agente del banco respectivo.

Requisitos:

Ser beneficiario del Yanapay.

Tener un celular a tu nombre de gama media.

Si eres usuario activo de una billetera digital: A partir del 5 de octubre, ingresa a plataforma de consultas del Yanapay para validar que eres beneficiario en esta modalidad. Luego, a partir del 7 de octubre, recibirás un mensaje de texto con la confirmación del depósito, el cual se verá reflejado en tu billetera dentro de las 72 horas siguientes.

Si eres un usuario potencial de billetera digital: A partir del 5 de octubre, ingresa a plataforma de consultas del Yanapay para validar que eres beneficiario en esta modalidad. Si aún no tienes billetera digital, puedes descargarla en un celular con línea a tu nombre y registrarte en ella.

Luego, debes validar los datos de tu billetera en la plataforma de consultas del Yanapay, desde el 11 hasta el 26 de octubre. Tu información será verificada con Osiptel y con la billetera correspondiente.

Dentro de las 72 horas siguientes, ingresa nuevamente a la plataforma de consultas para revisar si tus datos fueron verificados correctamente. Si tus datos son conformes, tu apoyo económico Yanapay será depositado en tu billetera a partir del 22 de octubre. También recibirás un mensaje SMS confirmando el depósito.

Gradual, diversificado y seguro

El proceso de pago del apoyo económico Yanapay se realizará a través de 17 entidades bancarias privadas y el Banco de la Nación. Es gradual porque se realiza por grupos y de manera progresiva. Y lo más importante es seguro porque se están usando modalidades digitales para evitar contagios de coronavirus.

El subsidio individual comenzó a pagarse el 13 de setiembre al grupo 1, integrado por usuarias y usuarios de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo, del Midis. Actualmente, continúa ese proceso con la entrega a domicilio, mediante ‘carritos pagadores’ o empresas transportadoras de valores, a personas usuarias de estos programas sociales con problemas físicos que les impiden acercarse a las agencias del Banco de la Nación.

Desde el 18 de octubre los ‘carritos pagadores’ también llevarán el apoyo económico al grupo 3, integrado por las personas beneficiarias que no pertenecen a los programas sociales y que a la vez viven en localidades rurales que no cuentan con entidades financieras. Finalmente, a partir del 17 de diciembre se pagará al grupo 4, conformado por personas beneficiarias que no tienen cuenta bancaria ni celular a su nombre.