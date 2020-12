La plaza bursátil local registra una recuperación en las últimas semanas, lo que le ha permitido recortar las pérdidas generadas en el año.



Ayer cerró la sesión con una ganancia de 1% y, a un mes de terminar el año, solo acumula una caída de 3.55%, según datos de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).



Este escenario genera, además, algunas oportunidades de inversión tanto para inversores concurrentes como para quienes desean ingresar al mercado.



“Es muy importante que quien esté pensando en entrar a la bolsa, se informe primero”, dijo Jorge Ramos, presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú (ASAB).



Podrían hacerlo mediante una casa de bolsa que sea supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que son las únicas autorizadas a invertir en el parqué limeño, señaló.



Asimismo, indicó, es necesario identificar adecuadamente el perfil de riesgo del partícipe, a fin de realizar inversiones que estén acorde con ello.



Si es un perfil conservador, la inversión será en sectores con baja volatilidad que ofrecen rentabilidad fija pero no tan elevada, comentó.



Sin embargo, un inversionista más avezado incluirá en su cartera acciones de mayor riesgo que generan retornos superiores, acotó.



Según Ramos, otro punto importante es la diversificación del portafolio de inversión.



“Lo ideal es empezar con, por lo menos, entre cinco y ocho acciones, de distintas empresas y diversos sectores dentro de la cartera”, recomendó.



Para el ejecutivo, un paso importante previo a invertir es el ahorro.



“Primero, se debe ahorrar un monto para poder invertir y que, finalmente, esta inversión valga la pena en cuanto a retornos absolutos, si es una suma muy pequeña tal vez no podrá ver el sentido a su rendimiento”, sostuvo.



También hay costos de administración asociados que se deben tomar en cuenta, acotó.



Así, aconsejó que el monto de inversión desde el cual convendría invertir para generar retornos significativos, debe estar entre US$ 3,000 y US$ 5,000 o su equivalente en soles.



Son muchas las opciones para invertir en la bolsa, desde un portafolio con acciones de empresas peruanas, empresas extranjeras que también están en la bolsa de Lima, ETF o fondos cotizados que son instrumentos que automáticamente ofrecen diversificación, expresó.



Además, están los certificados de participación en los Fibras, que son fideicomisos para invertir en bienes raíces y que se están mostrando atractivos para los inversionistas porque les permite invertir en el sector inmobiliario de manera diversificada y con poco dinero, mencionó.



También están los bonos y notas estructuradas que ayudan a diversificar el portafolio y además son eficientemente tributarios, añadió.