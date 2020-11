En un reciente reporte de Citibank, el gerente del banco, señaló que el bitcoin es el “oro del siglo XXI”.



Así, Tom Fitzpatrick comparó el mercado de esta criptomoneda con el del oro en la década de 1970 y argumentó que el bitcoin se adapta mejor como reserva de valor ante la actual pandemia.



Sin embargo, la divisa digital no sería considerada de la misma forma en el país.



Si bien el bitcoin está llegando a los inversores como una alternativa al oro, el metal precioso es el activo refugio por excelencia, señaló Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB.



“La Vieja Guardia (inversores con mayor experiencia) todavía no se animan a invertir en bitcoins, le cuesta mucho porque detrás de esta moneda no hay nada de respaldo de momento”, dijo.



Por tanto, encuentran en el oro una cobertura ante el escenario de crisis que se vive en el mundo.



Pese a ello, el analista considera que la nueva generación de inversionistas (los más jóvenes), caracterizada por una mayor tolerancia al riesgo, podría estar apostando por la criptomoneda cuya volatilidad es elevada.



Además, comentó que esta preferencia se observa en países desarrollados más no en economías emergentes como la peruana.



Sobre todo, en los países occidentales que reportan altos niveles de deuda por todas las políticas de estímulo fiscal y monetario en que han incurrido, añadió.



“Dichos países siempre están avanzando en innovación, a los inversores locales todavía les cuesta mucho apostar por criptomonedas, aún no hay mucha información ni conocimiento al respecto pero sí hay muchas dudas y temores”, aseveró.



Asimismo, Fitzpatrick estima que el precio del bitcoin sobrepase los US$ 318,000 para fines del 2021, tras un análisis técnico basado en períodos alcistas anteriores.



Para Leciñana, es complicado fijar una meta a esta divisa digital pues es un activo nuevo, sin historia ni estadística detrás que permita prever los niveles de alcance.



Aunque, mencionó que la criptomoneda registra una tendencia alcista y en el actual escenario macroeconómico global podría fortalecerse.



En tanto, la divisa digital cotiza en US$ 17,722.10 a la fecha.