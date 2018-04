¿Bitcoin es la moneda de los tontos o el activo del futuro?

Hace unos meses medio mundo se volvió loco cuando el precio del Bitcoin alcanzó techos superiores a los US$ 20,000. En solo unos meses bajó a US$ 7,000 y ya nadie sabe a ciencia cierta si vale la pena o no invertir en el criptoactivo.



A pesar de que se promociona como moneda, el Bitcoin puede encontrar otras funciones más inteligentes.



"Para que el Bitcoin funcione como una moneda real tiene que ser estable. No sirve de nada un dólar que cuesta diez y mañana cinco. Para lo único que sirve, a corto plazo, es para usarlo como herramienta publicitaria", explicó a Gestión.pe el experto de Fundación Telefónica, César Angulo.



Es decir, probablemente el hecho de que su empresa acepte Bitcoins sea más valioso que poseer los Bitcoins en sí.



"Cuando la gente entienda que el Blockchain es una revolución tan grande como las redes sociales, se van a alocar por el Bitcoin porque es el más conocido. Por tanto, si tu negocio ya los recibe, vas a llamar la atención", señaló.



Pero más allá de una práctica de marketing, para los inversionistas con un poco más de experiencia en el mercado, las criptomonedas pueden presentarse como una opción interesante, incluso con su alta volatilidad.



"El Bitcoin es solo un instrumento financiero más. En la práctica bursátil, las criptomonedas no son el único activo que tienen estos movimientos tan grandes. Es más, hay activos mejor regulados y que siguen haciendo estos movimientos", añadió.



En pocas palabras, el Bitcoin puede funcionar como las acciones de una compañía en bolsa. Y, curiosamente, democratiza el mercado de valores al crear una plaza bursátil alternativa.



No obstante, no es cuestión de lanzarse a la piscina sin flotador y rezando diez ave marías. Esta herramienta también requiere de ciertos conocimientos, y Angulo brinda ciertos consejos para los aventureros de los criptoactivos.



"Más allá de que si el precio fluctúa al alza o baja, tanto en bolsa como en criptomonedas se puede ganar tanto al alza como a la baja, incluso cuando no se mueve", es su primera lección.



Si dejamos de ver al Bitcoin como moneda, y lo vemos como activo, hay formas de sacarle provecho y utilidad en cada uno de sus estados.



"Existen instrumentos financieros que te permiten prestarte activos cuando están muy caros, para luego devolverlos cuando están baratos y quedarte con esa diferencia. En Bolsa es más fácil ganar cuando los activos caen", señaló.



"No metas todo a criptomonedas. Si eres muy arriesgado, invierte el 30% en criptomonedas. No debería superar ese monto porque todavía no están reguladas", observó.



Si bien cuando su precio caiga no significa necesariamente que pueda perder, no es sano 'colocar todos los huevos en una canasta'.



Por último, recordó que el Bitcoin es un instrumento más y que, si bien puede ofrecer beneficios, "desde el punto de vista del inversionista, no ofrece mucha ventaja invertir en criptomonedas con referencia a activos ya regulados".