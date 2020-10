Con la emergencia sanitaria, muchos negocios tuvieron que reinventarse para sobrevivir mientras que otros, sin alternativa, se vieron obligados a cerrar.



Así, estos comercios están en busca de recursos para retornar al mercado o dinamizar sus operaciones.



Sin embargo, el sistema financiero se muestra cauteloso pues el riesgo del cliente aumentó con la pandemia y, a veces, les es difícil financiar a mypes que no pueden sustentar sus operaciones.



Es en este escenario que Bim, en alianza con distribuidores de consumo masivo, ha desarrollado un producto para otorgar microcréditos a comercios pequeños como bodegueros, señaló Fernando Barrios, gerente general de Billetera Móvil (Bim).



Esten microcrédito puede ser utilizado para incrementar el capital de trabajo del negocio, dijo.



Además, el dinero recibido les permitirá vender recargas, pagar a sus proveedores o servicios sin moverse de su negocio, agregó.



En esta línea, refirió, este producto ayudará a dinamizar el uso del dinero electrónico, sobre todo, en el sector de microempresarios que aún no tiene experiencia crediticia con alguna entidad financiera.



En tanto, el ejecutivo señaló que ya vienen trabajando con cuatro instituciones financieras en el desembolso de créditos y posterior recaudación de cuotas.



“Cada vez, (Bim) está siendo más utilizada y no solamente en Lima, tenemos entidades financiando bodegas en el sur del país, en Moquegua, Tacna, Arequipa y pronto estaremos trabajando en Puno”, manifestó.



Asimismo, el ejecutivo sostuvo que están teniendo requerimientos de otras instituciones financieras que buscan apoyarse del trabajo conjunto de la billetera móvil con las empresas distribuidoras de consumo masivo (comercios).



“Los acuerdos que hemos logrado y que brindan información transaccional de las bodegas con que trabajamos, sirven para poder identificar el perfil crediticio del punto de venta y, en cierta forma, ayudarlo en esta crisis”, expresó.



Según Barrios, más de 100,000 pequeños negocios atienden las compras de sus clientes mediante la billetera móvil, por lo que estima lograr a fin de año cerca de 300,000 puntos de venta pequeños a nivel nacional.