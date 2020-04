El Banco Pichincha informó que viene aplazando las cuotas de pago de los meses de marzo, abril y mayo sin cobrar intereses adicionales, penalidades ni mora, con el objetivo de dar un respiro a sus clientes y se concentren en cubrir sus necesidades básicas durante la cuarentena, informó la entidad financiera a través de un comunicado.

“Este beneficio está dirigido a aquellos clientes que se encuentren al día hasta el 14 de febrero de 2020 (un mes antes de la declaratoria del Estado de Emergencia)”, señaló.

Aplica para Préstamo Personal, Préstamo Negocio (dirigido a micro y pequeñas empresas) y Crédito Hipotecario. Además, esto no impactará en el rendimiento de buen pagador de nuestros clientes.

El Banco Pichincha brindó esta información adicional:

• ¿Cuánto dura? Esta reprogramación será por un máximo de 90 días (3 meses contados desde marzo).

• ¿A dónde llamo? El Banco se viene comunicando con los clientes calificados a través del e-mail registrado y/o SMS. Quienes tengan dudas de su califican, pueden comunicarse con el Banco.

• ¿Si ya pagué marzo? Si ya pagaste tu cuota de marzo, este beneficio se activa para tus pagos de abril y mayo, es decir, recién comienzas a pagar en junio.

• ¿Y si quiero seguir al día? Si no deseas acogerte a este beneficio, comunícate con nosotros a nuestra Banca Telefónica al teléfono (Lima, 01 612-2222; y Regiones, 0801-00222) o a través del inbox de Facebook.

• ¿Qué cargos me cobrarán? Tu cuota no se incrementará, solo se extiende 3 meses el plazo de tu crédito. No te cobraremos intereses adicionales, ni penalidades, ni mora.

• No estoy al día. Si no te encuentras al día en tus pagos, nos estaremos contactando contigo, para buscar la mejor solución.

• ¿Si tengo otras consultas? Para cualquier otra consulta, escríbenos a nuestro inbox de Facebook.

• ¿Es para pago mínimo o pago total? Para los créditos arriba mencionados, aplica al pago total, excepto la tarjeta de crédito que será fraccionada en 12 cuotas sin intereses. Se trata de aliviar tus obligaciones y darte un respiro para las necesidades que tengas en casa.

• ¿Aplica para quienes inicialmente reprogramaron por 30, 60 y 90 días? Sí, todos los que tuvieron la necesidad de reprogramar también serán cubiertos por este nuevo beneficio.

Mibanco

Por su parte Mibanco anunció que permitirá congelar 2 cuotas de los préstamos de sus clientes Mype por dos meses, las cuales podrán pagar en los dos meses siguientes de culminado su préstamo y sin intereses adicionales.

A partir del 6 abril, los clientes de Mibanco podrán comunicarse con su asesor de negocios para solicitar este nuevo beneficio. También tendrán a disposición su página web (www.mibanco.com.pe) desde donde deberá completar un formulario para que pueda solicitar y acceder a esta nueva opción.

Por otro lado, si el cliente ya solicitó su reprogramación bajo el esquema anterior, pero desea acceder a este nuevo beneficio, también debe contactarse con el banco a partir de esa misma fecha. Esta nueva opción estará vigente durante todo el mes de abril.