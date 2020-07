Para la gran mayoría de personas la acción de ahorrar es una de las tareas más difíciles de hacer durante su etapa laboral. Sin embargo, existen razones por las cuales uno no puede lograr reservar dinero, pero con unos ajustes podrá cambiar esta situación.

La analista de educación financiera de la SBS, Gianina Pighi, señala que para lograr el tan ansiado ahorro primero se debe establecer un objetivo fijo que se quiere a futuro y luego, que el hecho de ahorrar sea permanente.

“La clave del ahorro, si bien es cierto al comienzo es difícil, es volverlo un hábito. ¿Y cómo volvemos un hábito el ahorro? Para lograr un hábito del ahorro tenemos que ser constantes”, sostuvo durante el 9no Foro “Diálogos Productivos”, organizado por la Comisión de Producción del Congreso.

Precisó que para tener un ahorro se debe tener una motivación, el cual nacerá cuando las personas sepan identificar qué es lo que anhelan.

“Si yo tengo un motivo para ahorrar, voy a querer cumplir ese sueño, esa meta, porque quiero cumplir con lo que me he trazado. Cuando uno empieza a ahorrar, de poquito a poquito se logra esa meta y así se va viendo que falta poco para llegar a la meta. Si se tiene meta establecida para ahorrar, lo va a lograr porque está motivado para hacerlo”, dijo.

Ahora, partiendo que ahorrar es fácil cuando se vuelve un hábito, se torna difícil cuando se tienen ciertas costumbres que no le permiten ahorrar y que de lo contrario, se generen gastos innecesarios. Aquí la lista:

Publicidad y Marketing

Uno de los principales motivos por el cual las personas no pueden ahorrar es por la publicidad y el marketing que existe en diversos puntos estratégicos, principalmente en los centros comerciales.

Prueba de ello son las ofertas 3x2 o el 2x1 que se encuentra cuando uno acude a estos establecimientos, aunque por la crisis del COVID-19, se dejaron de ofrecer.

“Nos ponen la publicidad, somos consumidores y nos endeudamos con facilidad. Como no se ha pensado en hacer esas compras, uno incluso utiliza la tarjeta de crédito”, comentó Pighi.

Indicó que si se quiere comprar un televisor u otros productos de alto valor, es mejorar ahorrar. “Hay compras innecesarias y cuando se quiera comprar algo debe preguntarse a sí mismo. ¿Te vas a morir si no lo compras? Si la respuesta es no, no lo compres”, recomendó.

Ahora ¿cómo evitar que esa publicidad y el marketing conviertan a los usuarios en compradores impulsivos?

La representante de la SBS señala que es necesario realizar una lista de compras, pues ayudará a realizar solo las compras necesarias.

“Si se tiene hijos, que los chicos se sienten a hacer la lista de compras. Por ejemplo, las cosas que faltan del aseo y la comida. Incluso, si se tiene un negocio, también se debe hacer una lista de compras”, señaló.

Gastos hormiga

Los gastos hormiga o gastos caprichos son la segunda barrera que enfrentan las personas al momento de ahorrar.

Se denomina así a aquellos gastos que son de montos pequeños, del día al día, pero que a larga -un mes o dos meses- representan montos significativos. En este grupo de gastos figuran el café del día, agua mineral, gaseosa, entre otros productos de consumo masivo.

“Por ejemplo, en un día se puede gastar S/ 7 soles, pero ¿y si fueran S/ 10 diarios, por 30 días o S/ 10 por diez meses. Realmente es dinero”, explicó.

¿Qué hacer? Ante ello, sugirió elaborar una caja negra financiera. Explica que los aviones, barcos y trenes cuentan con una caja negra, pero que en realidad es de color de naranja y sirve para registrar las conversaciones de los tripulantes a fin de analizar lo sucedido minutos antes de un accidente.

Ante ello, al elaborar una caja negra financiera se podrá registrar los todos los gastos hormiga que realizó durante un mes (desde que se despierta hasta la hora de dormir) y ver los gastos innecesarios.

“Estos gastos se han reducido producto de la cuarentena, por lo que se puede ahorrar”, dijo.

Gastos vampiro

Se denominan gastos vampiro a aquellos que llegan en la noche, por ejemplo, los estados de cuenta del recibo de luz.

Según indica, estos gastos son aquellos que derivan de los aparatos eléctricos que se tienen enchufado durante toda la noche, como el televisor prendido, la terma prendida, la carga del celular toda la noche, en incluso, el hecho de planchar en las noches con luz encendida, cuando fácilmente lo puede realizar en las mañanas con luz natural.

Ante ello, indicó que se puede optar por un “supresor de pico”, una herramienta que cuenta con varios enchufes y con un botón se puede prender y apagar todos los aparatos eléctricos.

Precisó que para conocer cuánto consumen los aparatos eléctricos, se puede revisar el portal del Osinergmin en la opción “Cálculo del consumo mensual”.