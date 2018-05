¿Cómo afrontar atrasos en las deudas? La mayoría de personas no deciden deliberadamente no pagar sus deudas pero esconderse para no cumplir solo empeora la situación del deudor. Los bancos hoy están más abiertos a conversar para llegar a una solución que ayude a sus clientes.

No se esconda de su acreedor aconseja, Ana Vera, Ceo de Kobsa.