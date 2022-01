Entre los años 2020 y 2021 se autorizaron cinco programas de retiros extraordinarios del ahorro previsional para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), estos programas significaron, a octubre del 2021, el retiro de S/ 65,923 millones de los fondos de pensiones entre 5′691,473 afiliados.

El gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, mencionó que los retiros en el 2021 representaron un tercio de los fondos de pensiones y que, en promedio, la reducción de la pensión de los afiliados que optaron por retirar está entre 35% y 50%.

“No hay una cifra exacta, pues esta dependerá de qué tipo de cliente realizó el retiro. No obstante, si se considera que los fondos se redujeron en un tercio, en el hipotético caso de que todos los afiliados se jubilen hoy, entonces todas las pensiones se reducen un tercio en promedio”, señaló.

Ferrini indicó que lo que ubicaría la reducción de las pensiones en la parte superior del rango (50%) sería la capitalización del fondo que dejó de captarse por el retiro anticipado.

“Hay diferencias importantes en este punto. Por ejemplo, un afiliado de 40 años que retiró S/ 25,000 dejó de lado un crecimiento significativo que pudo obtener al jubilarse si se considera incluso una tasa de rentabilidad conservadora, esto a diferencia de personas que retiraron sin mucho margen temporal hasta su jubilación. El que se llegue a pérdidas promedio de hasta 50% es principalmente por el efecto capitalización”, precisó.

También señaló que, en cuanto a la propuesta legislativa de congresistas de Perú Libre para el retiro del 100% de los fondos, no habría sustento alguno para permitirla, pues actualmente la coyuntura económica y sanitaria presenta mejores condiciones en comparación al 2020.

“Es irresponsable y populista aprobar nuevos retiros. No hay manera de generar una pensión si no se empieza a acumular un fondo desde joven y de forma constante. El monto que tendría que asumir el Estado para poder sostener a las personas sin pensiones es inmenso. Asimismo, el que las AFP hayan podido seguir generando utilidades luego de los retiros masivos no significa que no hubo problemas”, manifestó.

Sobre los retiros

Según la SBS, en su reporte al cierre de octubre del 2021 sobre los retiros de fondos, el 61% de las personas que retiraron son hombres, y 39% mujeres, teniendo una participación del 67% en el monto total retirado (33% las mujeres).

Asimismo, el 70% de los afiliados activos retiraron total o parcialmente sus fondos de pensiones. Con respecto a los grupos de edad, el mayor porcentaje de afiliados con retiros está en el rango de 31 a 40 años.

Por otro lado, el rango con menor porcentaje de afiliados que retiraron son los mayores de 65 años, seguido de los menores de 21 años (27%) y quienes tienen entre 61 y 64 años, según la SBS.

Fuente: SBS

