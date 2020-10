La finalidad de los fondos de pensiones es generar pensiones para sus afiliados al momento de su jubilación.



Por ello, manejan estrategias de largo plazo para carteras diversificadas a fin de maximizar los retornos de sus activos.



Sin embargo, con la pandemia y ante la falta de liquidez entre la población peruana, se dieron medidas tanto del Ejecutivo como del Congreso para liberar recursos de los fondos previsionales de los afiliados.



Estos retiros demandan realizar cambios en la composición de los portafolios administrados con el objetivo de obtener la liquidez necesaria para los pagos a sus afiliados, señaló un documento del Banco Central de Reserva (BCR).



Indica que, para este fin, los fondos liquidan preferentemente los instrumentos más líquidos como los bonos soberanos que pueden convertirse en dinero en efectivo en el corto plazo.



Según el BCR, entre abril y julio, las AFP afrontaron retiros por un monto cercano a S/ 24,000 millones, principalmente mediante la liquidación de sus inversiones en el exterior por S/ 10,000 millones, en bonos soberanos por S/ 8,000 millones, en otras inversiones locales y con contribuciones netas por S/ 6,000 millones.



Lo que evitó una caída de precios en los activos de los fondos de pensiones fue una venta gradual y no masiva de los mismos, gracias a las operaciones de repo realizadas por la autoridad monetaria, dijo Arturo García, docente de Esan.



Sin embargo, la aprobación de más retiros sería un problema pues es muy difícil que el BCR pueda intervenir nuevamente con repos para atenuar el impacto de dichos proyectos, señaló.



De acuerdo con el docente, al no haber respaldo de la entidad de política monetaria, la venta de estos instrumentos sería masiva y un exceso de oferta reduciría su valor en el mercado.



Por tanto, mencionó, si la medida de liberación de recursos de los fondos previsionales provoca una caída en los precios de los activos, no solo afectaría a quienes decidan retirar su dinero sino también a aquellos que quieran conservar su ahorro para jubilación.