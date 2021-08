El índice General de la plaza limeña retrocedió 1.24% ayer y acumuló una pérdida de 15.36% en el año.



“El mercado está esperando que el Gobierno se siga moderando, previendo que el recién juramentado Francke continúe en el Ministerio de Economía y Julio Velarde se reafirme en el cargo y presida el Banco Central de Reserva (BCR)”, dijo Cesar Romero, jefe de Research de Renta4 SAB.



Así, las caídas más fuertes el último martes han sido la de papeles financieros y de consumo, en contraste con los títulos mineros que estuvieron arriba por movimiento de acciones extranjeras, agregó.



Sin embargo, refirió que el movimiento en la bolsa local es con pocos volúmenes de negociación y que, a diferencia del performance de los mercados internacionales, las presiones internas están golpeando mucho más a la BVL que el eventual impulso de un crecimiento económico por la vacuna y de los sectores que se habían desempeñado bien.



En esta línea, el sector más golpeado en lo que va del año es el financiero, por lo cual las acciones de los bancos son las de mayor caída en la plaza peruana (-28.25%) por expectativas poco favorables del sector, mientras que los títulos mineros casi pierden lo ganado por el alza en el precio de los commodities (0.71%), sostuvo.



Según Romero, lo que afecta más es la inflación y, en general, el consumo pues la gente podrá retirar su dinero de las cuentas, pero no lo toca sino que lo sigue ahorrando.



Ante el riesgo e incertidumbre en la economía, evita tomar préstamos, lo que termina golpeando mucho las perspectivas del sistema bancario y hará que las ganancias del ejercicio sean menores, añadió.



Asimismo, mencionó el efecto de la tasa de interés que impone el BCR que, cuando sube, indica que hay mayores tasas pasiva (ahorros) y activa (créditos) en los bancos.



Empero, el margen que puede tener la entidad financiera entre estas tasas es bastante pequeño ahora que la tasa de interés es mínima, manifestó.



“Cuando se espera que vaya a aumentar la tasa, como en EE.UU., las acciones financieras suben, pero a nivel local, este impacto político podría afectar la recuperación económica sobre todo a finales de este año e incluso el próximo, por lo que la posibilidad de que las tasas aumenten no es tan próxima como en EE.UU. que no hay tanta incertidumbre”, detalló.