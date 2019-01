20 simples formas para ser más inteligente con tu dinero

Las finanzas personales siempre es un tema importante de tocar. Aprender a gastar menos y a ahorrar más nos dará la tranquilidad necesaria para tener una vida estable y así mejorar nuestra vida financiera.

A pesar que no solo las entidades financieras o ligadas a estas brindan consejos sobre cómo realizar una buena práctica con nuestros ingresos, muchas personas aún no le toman en serio y no se preocupan lo necesario para aprender sobre el tema.

De otro lado, muchos autores han escrito sobre ello. Existen libros que tratan sobre las finanzas personales, textos que pueden ayudarle, por ejemplo, a saber la forma correcta de ahorrar o en qué invertir el dinero o cómo aprovechar una buena oferta en algún establecimiento, entre otros.

El estadounidense Ben Carlson escribió una columna en el medio digital Marketwatch, en el que le brinda unas 20 ideas o consejos para que mejore o aplique en su vida financiera con el fin de lograr la llamada libertad económica, que no es nada más que la capacidad de prosperar a través del ejercicio libre de la actividad económica.

Aquí está la lista de 20 reglas de finanzas personales:

Su patrimonio neto es más importante que la cantidad de dinero que gana. Es sorprendente la cantidad de personas que no se dan cuenta de esta verdad. Tener un salario alto no le hace automáticamente rico; tener un salario bajo tampoco le hace pobre. Todo lo que importa es cuánto ahorra de su salario.

No invierta en cosas que realmente no necesite. Ahorra sigue siendo más importante que invertir., es un consejo tan simple, pero muy pocas personas lo hacen. La inversión no le dará el gran margen de seguridad que el ahorro le da a su vida.

Evite las deudas de tarjetas de crédito. Llevar deudas de tarjetas de crédito es una excelente manera de disminuir su patrimonio neto.

Es probable que a el mayor gasto de su vida sea la deuda que genere su hipoteca, auto, préstamos para la universidad, etc. Tener un puntaje de crédito sólido puede hacerle ahorrar al reducir los intereses. Entonces, use tarjetas de crédito, pero siempre pague el saldo cada mes.

Viva por debajo de sus medios. La única forma de salir adelante financieramente es mantenerse detrás de su propio poder de ganancias.

Revise siempre en qué gasta más dinero todos los meses. Debe comprender sus hábitos de gasto si alguna vez desea obtener el control de sus finanzas. El objetivo es gastar dinero en cosas que son importantes para usted.

Automatice todo. La mejor manera de ahorrar más es evitando los cargos por pagos atrasados, por ello programe la mayor cantidad posible de su vida financiera.

Compre la mayor cantidad de productos de primera necesidad en oferta, si va a realizar una compra grande (como una casa o un auto) trate que el plazo a pagar sea en el menor tiempo posible, los expertos en finanzas personales lo recomiendan.

Abra una cuenta de ahorros y utilice el dinero solo para una emergencia. Una verdadera emergencia. Aunque debería tener efectivo para esas cosas y mantener el dinero en la cuenta.

Adquiera seguros que cubran sus finanzas. Solo recuerde que el seguro es proteger la riqueza, no construirla.

Ahorre. Lo material no le hará más feliz a largo plazo. (Foto: MorgueFile) Ahorre. Lo material no le hará más feliz a largo plazo. (Foto: MorgueFile) Ahorre. Lo material no le hará más feliz a largo plazo. (Foto: MorgueFile)

Ahorre para su jubilación. No solo se quede con la deducción mensual que le hace su empleador, intente ahorrar un poco más.

Ahorre un poco más cada año. El truco es aumentar sus tasas de ahorro cada vez que obtenga un aumento o un dinero extra. Evitar el estilo de vida con lujos puede ser difícil, pero así es como se acumula riqueza.

Elija sabiamente a sus amigos. Muchas veces consideramos que tener una vida social es sinónimo de gastar más de la cuenta.

Hable de dinero. Si a diaria escuchamos de política en temas de conversación, por qué no se podría hacer lo mismo con el dinero. Hable con su pareja sobre el dinero. Pida ayuda a otros. No permita que los problemas financieros se prolonguen y empeoren.

Lo material no le hará más feliz a largo plazo. Comprar cosas no le hará más feliz ni más rico.