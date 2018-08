¿Cómo enseñarle a tu hijo el valor del dinero?

La educación comienza en casa, y esta verdad no es ajena a la economía, más aún en un país como el nuestro donde no se imparte de manera obligatoria un curso de finanzas en los colegios ¿Cómo formar a personas responsables con el manejo del dinero? Elaine King, presidente del Instituto La Familia y El Dinero, no da algunas ideas.

1.Dar propinaPara que un niño entienda el valor del dinero, debe sentir que lo está ganando.

"Promueve el hábito del ahorro en tu hijo regalándole una alcancía donde pueda guardar su mesada o propina. Así, podrá contar el dinero y saber cuánto le falta para alcanzar una meta específica, por ejemplo, la compra de un juguete", indicó.

2.Enseñar a invertir King subrayó que el niño debe aprender que el dinero no es solo para gastar, sino para planificar e invertir.

Ahorrar en familia para ir de vacaciones, agregó, puede ser una forma creativa de involucrar a los hijos en el proceso de planificación financiera.

Para enseñarles a invertir, también existen métodos sencillos. "Por ejemplo, si el niño quiere un muñeco, divide su precio en cuatro y entrégale ese monto por semana para que lo guarde. Después de un mes, tendrá lo suficiente para comprarlo", sugirió la experta.

Este proceso de instrucción debe incluir la familiarización con nociones básicas de finanzas. "Explícale al niño la diferencia entre necesitar y querer. Cuando se acerque a los seis años, enséñale cómo integrar los conocimientos básicos de matemáticas. Puedes hacer este tipo de preguntas: Si tienes un dólar y medio, y ganaste dos dólares más, ¿te alcanza para una pizza?", aconsejó.

3.RecompensasPara que el menor interiorice los beneficios del ahorro, el padre puede ofrecer alguna recompensa a modo de incentivo.

"Por ejemplo, puedes darle al niño una parte del presupuesto del supermercado. Le dices que lo gaste como quiera, y le prometes que, si sobra dinero, puede quedárselo", recomendó.

4.Alentar la caridadPara inculcar el hábito de compartir, el padre puede fomentar la donación de juguetes, o la colaboración monetaria a cualquier causa benéfica, a elección del menor.

"Es importante que el niño sienta que sus ahorros están ayudando a su comunidad", recalcó King.