En medio de la crisis sanitaria que trajo el COVID-19 y pese al panorama complicado para la economía peruana, ‘nacieron’ –por catalogarlo de alguna manera– nuevos emprendimientos de peruanos –en su mayoría promovida por jóvenes– con diversas soluciones, de la mano de la tecnología, para promover la inclusión financiera y apoyar a diversos sectores productivos impactados por la enfermedad.

María Laura Cuya, expresidenta de la Asociación de Fintech en Perú, comentó a Gestión que en el último año se vio en el mercado la formación/nacimiento de una serie de fintechs con alternativas de financiamiento para públicos específicos como el agro, por ejemplo, o hacia la población migrante venezolana. “Mientras que otras han cambiado su modelo de negocio a raíz del COVID”.

¿Cuáles son las más destacadas? La especialista enumeró las 10 fintechs más notables, que aparecieron el 2020:

1.- Financia PE

Esta fintech nació en la incubadora de la Universidad del Pacífico (Emprende UP). Esta es una plataforma de conexión -refiere la especialista- entre las micro, pequeña y mediana empresa con necesidad de financiamiento y las entidad financieras no bancarias, con el propósito de reducir el tiempo de solicitud (para la obtención de un crédito, por ejemplo) y la aprobación de la operación.

“Hay muchas entidades financieras no bancarizadas que quieren llegar a las Mipymes, que no tienen liquidez. Por lo que se creó una plataforma para conectar a ambos actores. Esta plataforma le facilita a esta entidad financiera no bancaria que no tiene todas las herramientas para determinar el riesgo financiero de un cliente, esta información, reduciendo el tiempo de respuesta y la aprobación de las operaciones de crédito”, precisó.

Agregó que esta plataforma es beneficiosa tanto para la entidad financiera no bancaria, debido a que reúnen en una plataforma -valga la redundancia- a las Mipymes con un perfil potencial para ser cliente del sistema financiero; y también para las Mipymes, porque les da visibilidad para que puedan acceder a diversas fuentes de financiamiento.

Los fundadores de este emprendimiento son Luis Matayoshi, Sebastián Jiménez y Carlos Cárdenas Palacios, excolegas de trabajo.

2.- Wauky (“más que amigo” en quechua)

Esta fintech es desarrollada por profesionales vinculados a la agricultura, la tecnología y las finanzas que identificaron que una de las mayores necesidades del campo y -sobre todo- de la pequeña agricultura es el acceso al financiamiento.

Es así que Wauky -explicó Cuya- ofrece capital de trabajo al pequeño agricultor (dedicados a la agricultura familiar) para sus campañas anuales, buscando incrementar la productividad y el área cultivada de sus parcelas.

Pide como requisito -para la obtención del crédito- un ingreso promedio mensual de S/ 800.

Los agricultores que deseen acceder a estos préstamos lo solicitan a través de su app.

La meta que tiene Waukuy es llegar a 2 millones de familias de agricultores.

“A raíz de la pandemia, los emprendedores de esta fintech estaban buscando alianzas para llegar a los pequeños agricultores así como proveedores o empresas con foco en la última milla como proveedores de semillas, fertilizantes, maquinaria para el agro, también compradores/traders de granos y retails con políticas de precio justo y programas sociales”, explicó.

3.- TuKompa

Esta fintech nace en marzo de 2020 con el objetivo de atender a los peruanos desatendidos por el sistema financiero tradicional.

TuKompa da créditos de consumo 100% digitales (a través de un app o su página web) -entre S/1,000 y S/ 1,500- en plazos de 3 a 6 meses como primer préstamo.

“Se dirige principalmente a personas naturales o con negocios entre los 21 y 65 años, en Lima y Callao, que necesiten de un préstamo, ya sea para capital de trabajo o gastos personales como educación, salud, remodelación de la casa, entre otros”, acotó la especialista.

El foco de este emprendimiento está centrado -principalmente- en los llamados ‘underbanked’ que son aquellos que no son atendidos por la banca o que no acceden a ella debido a problemas financieros o están en la informalidad.

4.- Anticípate 24/7

Esta fintech busca acelerar la inclusión financiera -especialmente- de los trabajadores de los sectores C y D y que no pueden -por lo general- acceder a préstamos bancarios.

Este emprendimiento ofrece el servicio -a través de su app- del adelanto de sueldo, mediante el descuento por planilla, de hasta el 30% del sueldo bruto. Este beneficio se otorga a los trabajadores de las empresas que logran un convenio con esta fintech.

“Esta solución permite brindar liquidez inmediata a los colaboradores de las empresas (con el adelanto de sueldo), con menor costo que el producto tradicional bancario, sin evaluación crediticia y con flexibilidad para la entidad en donde se requiera el abono”, precisó.

La especialista añadió que si bien esta fintech se enfoca en los sectores C y D, también puede dar este beneficio a empresas con colaboradores de los sectores A y B.

5.- BaldeCash

Esta es una fintech que brindan distintas formas de préstamo dirigido -específicamente- a los estudiantes de educación superior que van desde pagar sus estudios hasta la compra de materiales para cursos como laptops hasta inscripción en exámenes, clases de idiomas o pago de certificados.

“BaldeCash -por ejemplo- adquiere la propiedad de la laptop a solicitud del estudiante, con la finalidad de que este último utilice dicho activo a cambio de una renta mensual que deberá entregar a la fintech. Pagada la totalidad de las cuotas, se transfiere la laptop a nombre del estudiante. Opera como un leasing”, refirió Cuya.

En caso el estudiante se retrase más de tres días de la fecha de pago, la laptop será bloqueada hasta que se realice el abono.

6.- Zas Financial

Esta fintech está especializada en otorgar créditos para la compra de una moto. El proceso es simple: se registra la información del interesado en su plataforma, se evalúa el caso, se paga la primera cuota y se entrega la moto al solicitando del crédito.

“Este emprendimiento está dirigido -principalmente- a la comunidad venezolana, ya que brinda la opción de acceder a una moto para que lo puedan usar como implemento de trabajo para el servicio de delivery, por ejemplo”, detalló.

7.- InstaCash

Esta fintech permite que las personas se presten dinero entre ellas sin preocuparse por las devoluciones, mediante un mercado de préstamos que conecta prestamistas con prestatarios garantizados por las líneas disponibles de las tarjetas de crédito como colateral.

8.- Yupay

Esta es una fintech que tiene como propósito la recopilación de información primaria del cultivo de cacao.

En concreto, la app recopila información primaria en tiempo real del eslabón productivo de la cadena de cacao para un adecuado análisis de datos y toma de decisiones a nivel de instalación de nuevas áreas, desarrollo de tecnologías resilientes al cambio climático, acceso a mercados diferenciados, créditos oportunos, fondos públicos y privados.

Lo que busca es sistematizar y centralizar la información primaria dispersa y no sistematizada a nivel de los productores, organizaciones, empresas privadas y organismos públicos, acotó la especialista.

9.- QintiTec SAC

Esta una fintech orientada a la educación financiera que busca mejorar el entendimiento de la jerga financiera.

Esta orientado -principalmente- a la población joven y el canal que se usará para este fin es una app móvil, que a través de un juego interactivo de futbol se representará diversas etapas en el ciclo de vida financiera de las personas como el primer trabajo; el aumento de sueldo; enfrentar riesgos por accidentes, entre otros hechos relevantes.

“Actualmente sus creadores están enfocándose en el desarrollo de la aplicación lúdica para las pruebas en campo con usuarios”, explicó.

10.- Sanatudeuda.com

Esta fintech nació en marzo 2020 y brinda el servicio de sanear la deuda de las personas en el sistema financiero, a través de métodos de negociación colectiva.

Está dirigido a mayores de 18 años y con deudas atrasadas de 90 días a más con bancos, cajas, financieras y/o cooperativas.

“Esta fintech no compra deudas tampoco presta dinero, por el contrario ayudan a las personas a salir de sus deudas -a un menor costo- con métodos de negociaciones colectivas y una vez canceladas las deudas, se le ayuda a acceder nuevamente a un crédito”, refirió.

