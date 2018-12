Emprendedores podrían hasta duplicar las ganancias de todo el año durante la campaña navideña

Una campaña distinta. Las campañas de Navidad y Año Nuevo son símbolo de gasto para muchos pero para los emprendedores es un factor clave para cerrar bien su año.

Durante esta época, los emprendedores pueden lograr hasta dos veces más de las ganancias que hicieron todo el año. Conversamos con Renzo León Velarde, gerente general de Digiflow, sobre este tema.

“Si escogemos correctamente el emprendimiento y mercado, vamos a tener un resultado que excederá de nuestras expectativas. La campaña navideña puede duplicar las expectativas de los emprendedores de todo el año.”

Sobre cuánto endeudarse para estas campañas, León comentó que hay dos perfiles que debemos analizar antes de sacar un préstamo.

“Primero hay que ver si soy un emprendedor dedicado a mi emprendimiento o si soy un emprendedor por campaña, que tiene además un ingreso de manera regular.”

Empezando por el último, recalcó que buscaría un financiamiento considerando que si la campaña no me da lo que estoy esperando, puedo cumplir respaldarme con mi sueldo. Por otro lado, el emprendedor que está dedicado a su negocio, debe tener un plan para todo el año en el mismo supuesto que la campaña navideña no sea todo lo que se está esperando.

Para ambos emprendedores, comentó León que también existe el factoring y la factura electrónica como aliados para estas fechas.

“Ambos me ponen en un nivel de competencia que puede ayudarme a sacar de la campaña mucho más de lo que esperaba. Hasta el doble de todas las ganancias del año”

En otro momento, precisó que hay que considerar factores como la competitividad y el valor agregado así como el diferencial para nuestro producto ya que esto determinará en la decisión de compra.

“Llegar a donde está el cliente, la intermediación, eso funciona. Ahora hay mucha variedad y tecnología que puede impactar entre los usuarios."

Finalmente, recomendó apostar a los productos de alta rotación y que genere un alto impacto hacia una compra emotiva.