Es un consejo que quizás parezca hereje en esta época de alta inflación. Después de todo, se necesitaron US$ 107 en noviembre del 2022 para comprar lo mismo que costaba US$ 100 en noviembre del 2021, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Entre el 2019 y 2020, el aumento fue de solo US$ 1.17. Pero a pesar del alza de los precios, es importante mantener bajo control la mentalidad de un trabajo adicional.

Se supone que un pasatiempo, por definición, es una actividad que se realiza fuera del trabajo para relajarse. Por supuesto, puede haber pasatiempos que sean mental o físicamente desafiantes, como el ajedrez o ir de trekking, pero, un pasatiempo ya no es un pasatiempo una vez que se le asigna un precio y se comienzan a vender los productos. Eso es un trabajo.

La “grind culture”, o cultura 24/7, donde las personas se obsesionan con la productividad, ha enfrentado una débil consideración en los últimos años, y algunos han llegado a etiquetarla como tóxica. Sin duda, hay un punto débil al presionar a las personas a considerar implacablemente la rentabilidad.

Como miembro en recuperación de una comunidad que está constantemente obsesionada con la productividad, puedo decir con confianza que respetar la santidad de al menos uno o dos pasatiempos para la satisfacción hace maravillas para la salud mental de una persona.

Incluso el hecho de que escriba artículos de opinión financiera proviene de lo que alguna vez fue un pasatiempo. Un pequeño blog en el que compartía mis reflexiones y experiencias con las finanzas personales terminó convirtiéndose en oportunidades para dar charlas, escribir de forma independiente e incluso publicar libros. Cuando esto se convirtió en mi carrera de tiempo completo, mi trabajo, a pesar de estar alineado con mis áreas de interés y habilidades, perdió el factor divertido que me motivaba al principio.

También cambió la forma en que mi cerebro evaluaba mis otros pasatiempos. Cada área de interés se convirtió en una potencial fuente de ingresos, o evité posibles pasatiempos debido a las limitaciones de tiempo percibidas, la poca energía y los costos iniciales de algo que no generaría una rentabilidad.

Ay, qué equivocada estaba.

La pandemia ralentizó mi trabajo por un período, lo que me obligó a tener en cuenta el hecho de que, de no ser por los pasatiempos, había pocas actividades en las que pudiera ocupar mi tiempo aparte de leer o mirar televisión. Por mucho que encuentre relajante esas dos actividades, anhelaba más creatividad y estimulación de un pasatiempo. En los últimos dos años, aprendí a hacer ganchillo y comencé a tomar clases de baile de tap en un centro comunitario local.

Ambos son pasatiempos en los que gasto dinero en lugar de generar ingresos. Pero ambos han producido importantes retornos no financieros. Hay una reconexión con mi yo creativo, una sensación de logro al aprender una nueva habilidad, el beneficio de desafiar mi mente y mi cuerpo para aprender nuevas formas de moverme y acceder a una nueva comunidad intergeneracional.

Sí, el ganchillo (crochet) es un conjunto de habilidades que podría monetizar fácilmente, pero los márgenes de ganancia serían inexistentes si hiciera los cálculos del costo de los suministros y las horas de trabajo para producir una sola pieza. En su lugar, dono mis creaciones o las regalo para cumpleaños y celebraciones.

Hay una concesión que concederé sobre la monetización de un pasatiempo. Para aquellos cuyos intereses resultan en creaciones físicas —como la carpintería, la pintura, la elaboración de cerámica o joyería—, su producción podría provocar desorden. Un hermoso desorden, pero grande, que quizás no quiera en su hogar. En este caso, sí, podría tener sentido vender sus creaciones y tal vez usar ese dinero para reinvertirlo en su pasatiempo. Pero vender un excedente es muy diferente a formar un trabajo secundario.

Como alguien que ha tenido una serie de diferentes flujos de ingresos durante toda su vida adulta, entiendo que hay un beneficio en tener más de una forma de ganar dinero. Pero algunos pasatiempos deberían ser simplemente eso: pasatiempos. Podemos crear y aprender para nuestro enriquecimiento personal, incluso si nos cuesta algo de dinero y no ganamos nada.

Por Erin Lowry