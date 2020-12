La crisis económica ha obligado a reconfigurar los gastos usualmente realizados en diciembre. Según la última encuesta de Datum, el 50% de los peruanos que recibe gratificación destinará estos recursos al pago de deudas, cifra que se eleva en 16 puntos porcentuales (pp) si se compara con el resultado del 2019.

Por nivel socioeconómico (NSE), fueron principalmente los encuestados de clase media (NSE C) quienes respondieron en esta línea (52.5%). Además, si se revisa la data por rango de edad, el 66.2% de las personas entre 35 y 44 años pagarán sus deudas.

Y mientras el porcentaje de quienes realizarán pagos aumentó, los encuestados que destinarán su gratificación a las compras navideñas disminuyó: pasó de 31% el año pasado a solo 12% este año. Y, en el caso del NSE C y D/E, están por debajo del promedio (7.1% y 9.2%, respectivamente).

Cabe indicar que del total de encuestados (1,244 en total, nivel nacional urbano y rural), el 20% indicó que recibe gratificación.

Gasto navideño

Contar o no con el pago de gratificación no limita a que un grupo de personas gaste durante las fiestas. ¿Cuáles son los montos en medio de la pandemia? El gasto promedio estimado para Navidad y Año Nuevo ha llegado a su menor nivel: asciende a S/ 300, el menor alcanzado en los últimos años. Si se desagrega, en el NSE A/B y C gastarán en promedio S/ 500. En el NSE D/E, el gasto será S/ 250; y en el ámbito rural, este monto se reduce a S/ 200.

Aun así, todavía hay un 29.3% de la población encuestada que refirió que no camprará nada o no gastará en comprar ropa o regalos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y un 24.6% todavía no está seguro de cuánto dinero destinará en diciembre.