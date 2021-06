El desconcierto político respecto a las elecciones presidenciales -sobre quien finalmente será el futuro gobernante para los próximos cinco años- está teniendo un impacto en variables económicas como el tipo de cambio.

Ayer, el tipo de cambio cerró en S/3.89 lo que representó una leve subida de 0.02% en relación al viernes último.

Ante ello, ¿qué hacer ante la volatilidad del dólar y el desconcierto político: comprar o vender dólares?

Matías Maciel, cofounder de la casa de cambio online Rextie, consideró que la decisión de comprar o vender dependerá de la lectura que haga cada uno del panorama que atraviesa el país.

“Los valores de tipo de cambio actualmente reflejan un alto nivel de incertidumbre dado que todavía no está claro el resultado de las elecciones presidenciales. Dependiendo de cuál sea la visión de cada uno se deberá tomar una decisión”, explicó a Gestión.

Así, precisó que para algunos ciudadanos el virtual ganador sería Castillo, por lo que optarán por escuchar sus primeras medidas de Gobierno, ya que ello dependerá si el dólar sube o se repliega; mientas que otro grupo considerara que el resultado va a cambiar en favor de la candidata Fujimori con lo cual el tipo de cambio iría a la baja, muy rápidamente.

“Independientemente de quién gane, lo que proyectamos es que la tendencia del dólar es hacia la baja. En el caso de que se declare ganadora a la candidata Fujimori, el dólar retomará su tendencia hacia la baja quizás más en el corto plazo y en el caso de que gane el señor Castillo, el tipo de cambio iría también a la baja, pero quizás en una semana o meses cuando el mercado identifique la tendencia de su mandato”, acotó.

En los niveles actuales -agregó- el tipo de cambio está alto lo que sería una invitación más a la venta de dólares que a la compra ya que el valor del dólar debería estar mucho más abajo, entre 20 a 25 centavos más abajo.

Ante ello aconsejó que para tomar una decisión de comprar o vender dólares se tome en cuenta qué es lo que le deja más tranquilo a cada uno.

“Si uno está intranquilo por lo que pueda pasar más adelante y si le da tranquilidad pasar sus posiciones (ahorros) de soles a dólares, hágalo. Quizás no cambiar el 100% tal vez la mitad o por el contrario si es mucho más conservador y desee cubrirse con dólares, hágalo”, añadió.

El especialista indicó que -de parte de las personas- se está registrando más compra de dólares que venta; mientras que en el caso de las empresas está parejo tanto la venta como la compra de dólares.

“En el caso de las personas hemos notado una mayor participación a comprar”, manifestó.

Específico que el monto promedio por operación (de compra) -en el caso de las personas- es de US$ 1,300 a US$ 1,400 cuando normalmente era de US$ 1,000 a US$ 1,100.

“Lo que se percibe es que el mercado está expectante para tomar decisiones. El último mes tuvimos un aumento en el volumen de transacciones del 30% en relación al mes anterior. En el caso de las empresas están comprando y vendiendo lo mínimo indispensable hasta tener un panorama claro del próximo Gobierno ”, puntualizó.

Anotó que si se observa -en los próximos meses- un discurso en contra del mercado o contra la política económica, el precio del dólar aumentaría aunque “no mucho más, ya que el precio de hoy tiene incorporado un eventual triunfo de Perú Libre”.

