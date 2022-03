El dólar bajó en febrero 1.66%, al pasar de S/ 3.846 a S/ 3.782. Así, descendió por tercer mes consecutivo y en el año acumula un retroceso de 5.24%.

Empero, en la última sesión del mes hubo presión alcista para el dólar motivada, en partes iguales, por la crisis en el este de Europa y por la incertidumbre política local, en medio de mociones de censura contra el ministro de Transportes y de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, señalaron ejecutivos bancarios.

Para atenuar el alza, el Banco Central de Reserva (BCR) tuvo que intervenir en el mercado cambiario con US$ 183 millones, entre la venta de dólares al contado (US$ 70 millones) y la colocación neta de instrumentos derivados por US$ 113 millones.

Oferta

Sin embargo, en marzo disminuiría la turbulencia doméstica y externa, con lo cual ganaría relevancia la oferta de dólares que deberán hacer empresas mineras y de otros sectores para la regularización del Impuesto a la Renta.

En tal contexto, los bancos prevén que el dólar podría descender a S/ 3.74 o incluso a menos de S/3.70 en marzo.

“Estamos llegando a la última parte de un fuerte ruido interno e internacional, en el que las tasas de interés en EE.UU. empezarían a subir según lo esperado por el mercado. Entonces, es difícil ver un fortalecimiento adicional del dólar”, dijo un banquero.

“Vemos un dólar más cercano a S/ 3.70, incluso puede llegar a S/ 3.66″, refirió otro de los entrevistados.

Tal proyección contempla que el ruido político se mantiene en los decibeles actuales y que no prosperan las mociones de vacancia presidencial.

Tensiones

Empero, el dólar puede trepar a más de S/ 3.80 en marzo si se agudizan el ruido político local y las tensiones geopolíticas internacionales, estiman los tesoreros.

En el plano local, eventos clave como una eventual votación de vacancia presidencial o la solicitud del voto de confianza por parte del Gabinete ministerial al Congreso, elevarían la volatilidad en el mercado cambiario.

En esa misma dirección, un agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, o la imposición de fuertes sanciones económicas y financieras a la primera podrían empeorar el comercio internacional y la cadena de suministros global, lo que redundaría en una escalada del dólar contra el resto de monedas, incluido el sol, añadieron.

BVL seguiría al alza en marzo

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró al alza por tercer mes consecutivo, con un avance de 3.5% en febrero.

Pese a que el Índice General de la BVL perdió 0.56% ayer, acumula una ganancia de 12.5% en lo que va del año.

La BVL rindió bien en enero apoyada por los resultados financieros de las empresas al cierre del 2021, y en febrero siguió la misma tendencia. Sin embargo, se observó una desaceleración en el ascenso de la bolsa, pues en enero escaló 8.7%, dijo a Gestión Gabriel Chirre, trader institucional de SAB Sura.

La perspectiva de alza de tasas de la Fed de EE.UU. y el reciente conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania ralentizaron la demanda de los inversionistas en la bolsa limeña, agregó.

Asimismo, sostuvo que el mercado peruano ha internalizado gran parte del ruido político interno, por lo que, pese a noticias desfavorables, la BVL ganó terreno impulsada por los fundamentos de las empresas.

Las acciones mineras suben 13.18% en el año respaldadas por el buen desempeño en el precio de los metales, detalló. Los papeles de entidades financieras ganan 14.68%.

Según Chirre, de disiparse el conflicto entre Rusia y Ucrania y de darse un discurso moderado por parte de la Fed de EE.UU. sobre su política de tasas de interés, la bolsa local puede incrementar ganancias en marzo. De lo contrario, podría desacelerarse más la inversión en la plaza limeña y ahondarse las pérdidas en mercados internacionales.