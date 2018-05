Diez pasos para convertirse en un millonario a los 30, según Grant Cardone

- / -

Foto 9 | HAZ QUE TU DINERO SE ENCARGUE DEL TRABAJO PESADO. Invertir debe ser el Santo Grial de convertirse en un millonario y debes hacer más dinero tu trabajo. Si no tienes un excedente de dinero no podrás invertir. La segunda compañía que empecé necesité una inversión de US$ 50,000. Esa compañía me ha pagado esos US$ 50,000 cada mes por los últimos diez años. Mi tercera inversión fue en bienes raíces donde empecé con US$ 350,000, una gran parte de mi patrimonio neto en ese momento. Todavía poseo la propiedad, y todavía continúa dándome ganancias. Invertir es la razón de seguir los otros pasos, y tu dinero tiene que trabajar por ti y hacerse cargo del trabajo pesado. (Foto: Freepik)