Ahora se desembolsan créditos hipotecarios hasta en un día

"Si bien aún no hay un proceso (de otorgamiento de crédito hipotecario) 100% digital, hacia eso apuntamos", afirmó Fernando León, Sub-gerente de Negocio Inmobiliario del BBVA.

En esa línea, resaltó que hoy gran parte de ese proceso se hace a través de canales digitales y que ello se ha traducido en menores plazos de desembolso.

Incluso, han tenido casos, cuando el cliente tiene toda la documentación requerida, en las que el mismo día que solicita el crédito hipotecario, ese día lo entregan, comentó el ejecutivo.

En promedio, hoy demora entre una semana y quince días, cuando hace tres años, estos procesos podían tardar hasta un mes y medio, dijo León.

Firma digital

El ejecutivo detalló que hoy en la solicitud del crédito se permite la firma digital, lo cual agiliza los trámites. Sin embargo, hay otros trámites, como los que se hacen en la notaría, que requieren la presencia física del cliente.

En esa línea, señaló que el Estado y la regulación también deberían adecuarse de cara a esta mayor digitalización de los créditos.

La aprobación del crédito hipotecario también está digitalizado, indicó.

"Nosotros tenemos un sistema de evaluación que nos permite tener con claridad el perfil financiero del potencial cliente y nos permite decirle en cinco minutos si está apto para obtener este financiamiento", dijo por su parte, Catherine Cruz , jefe de promoción del BBVA.

Este es un punto fundamental en su estrategia de aumentar la colocación de hipotecas, manifestó.

Momento exacto

Y es que desde el momento exacto en que llega un potencial cliente a conocer una vivienda, necesita tener comunicación con el banco, enfatizó Cruz.

"Si no tienes a la persona del banco que te dice calificas para tu crédito hipotecario y tienes un préstamo aprobado por S/200,000, no se cierra el ciclo (de venta). El cliente seguirá perdido y pensando que quizás no es su momento todavía (para comprar una vivienda)", advirtió.

Por ello, sostuvo que la presencia de un representante del banco en las casetas de los proyectos inmobiliarios es fundamental.

El cliente no tiene que salir del proyecto y desplazarse hasta la agencia bancaria para tener una respuesta a su solicitud, sino que la respuesta debe ser inmediata en el punto de venta, para que pueda tomar una decisión, anotó.