Descubrir su pasión le traerá beneficios en su puesto de trabajo

La motivación laboral a veces es difícil de percibir. Es recurrente ver en el trabajo a personas desmotivadas, estresadas, preocupadas, frustradas y hasta apáticas, debido a que no están en un puesto que los satisface y apasione.



Esto causa un bajo rendimiento debido a que la felicidad, motivación y el bienestar incentivan la productividad de los empleados.



“El éxito personal es el que crean por las acciones y esfuerzos propios. Esto es tener un trabajo que en verdad te apasione, una familia o vivir solo, tener libertad para decidir qué hacer en tu tiempo libre. Es decir, la pasión la defines según tus gustos, tu comodidad, tranquilidad y sobre todo tu felicidad”, detalló OCC Mundial, una bolsa de trabajo internacional con sede en México.



El centro de Carrera Profesional de OCC Mundial otorga recomendaciones para que descubra su pasión, hacer lo que ama y por consecuente ser más productivo en su actual o futuro trabajo.



El primer consejo es tener determinación, la firma indicó que es de suma importancia estar abierto a las posibilidades que se le presenten y actuar con determinación para tomar una resolución y efectuarla.



“Es la fuerza que motiva, impulsa y da la energía necesaria para levantarse todas las mañanas con ganas y entusiasmo. La psicóloga Angela Lee Duckworth, quien se dedica a investigar las causas del éxito, se refiere al poder de la determinación más allá del talento que pueda tener una persona. La determinación es clave e incluye la pasión y la perseverancia”, refirió OCC Mundial en un comunicado.

La segunda recomendación va orientada a quienes lo rodean en su trabajo. La bolsa de trabajo online exhortó a rodearse de personas que hacen lo que aman, ya que ellas serán su inspiración sin importar que no le guste lo que hacen; la clave es ver y percibir su actitud.



Asimismo, reconoció que buscar nuevos cursos, diplomados o maestrías ya sea presenciales o en línea, podría ayudarlo a encontrar otra pasión o descubrir formas de alcanzar sus metas. También recomienda realizar actividades que no tienen que ver con su empleo, esto puede ayudarle a salir de su zona de confort, conocer nuevas personas y descubrir o adquirir nuevas habilidades.



“En ocasiones nos detenemos en hacer algo por miedo al fracaso. Nos limitamos hasta convertirnos en esclavos del hubiera, de la zona de confort y de nosotros mismos. La recomendación es reconocer los miedos en lugar de ignorarlos o rechazarlos. Para detectarlos puede escribirlos para exteriorizarlos y después aceptarlos, para finalmente responderse a sí mismo: ¿qué es lo peor que puede suceder si se atreve a hacerlo? Posiblemente, cuando analice la situación, se dará cuenta de que no es tan grave como pensaba. Por último, aprenda a vivir con ellos para que no lo detengan y poco a poco los miedos irán desapareciendo”.



Diario El Economista

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)