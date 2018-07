Cuentas básicas: Tres diferencias que tienen respecto a las cuentas de ahorro

FOTO 4 | No separar el dinero de las relaciones, para nadie es un secreto que a las mujeres les gusta siempre quedar bien con todos y ayudar siempre cuando un ser querido tiene problemas. Sin embargo, a pesar de que las finanzas son una buena manera de demostrar afecto, también son una trampa para tus ahorros. Si alguien te pide que le prestes dinero y no cuentas con fondos suficientes para hacerlo, no lo hagas. Evita sacrificar tus ingresos para satisfacer las necesidades, deseos o problemas de los demás.