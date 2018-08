Cuentas básicas: Si soy una persona no bancarizada, ¿es una obligación acceder a una?

Una duda válida. Desde que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió la norma sobre las cuentas básicas, miles de dudas saltaron entre los usuarios bancarizados y no bancarizados del país.

Ante esto, conversamos con Elías Vargas, intendente de conducta de mercado de la SBS sobre las cuentas básicas y todo lo que necesitamos saber para entenderlas.

La normativa de la cuenta básica no afecta a cualquier otro tipo de cuenta ya que no tienen alguna relación. Su creación fue para lograr la inclusión financiera de las personas no bancarizadas del país. Eso quiere decir, que el objetivo principal es que más y más peruanos ingresen al mundo financiero.

Además, la cuenta básica busca lograr mayor flexibilidad en la apertura de la cuenta, ahora solo con tu DNI e incluso desde algún agente corresponsal, sean bodegas, farmacias asociadas o alguna agencia, de manera presencial, virtual o vía telefónica, podrás abrir una.

Sin embargo, eso no quiere decir que si es la primera vez que sacarás una tarjeta de débito vas a tener que recurrir a una cuenta básica. Por el contrario eres totalmente independiente de elegir la cuenta básica o cualquier otro tipo de cuenta.

“No hay ninguna escalera o requisito para llegar a una cuenta. Cada cliente puede elegir la cuenta que se ajusta más a sus necesidades, es justo lo que buscamos que en el mercado haya productos y servicios con más alternativas.”

Las cuentas básicas también se caracterizan por su diseño normativo previsto en tres tipos de límites. Vargas explicó que esto se realiza para evitar riesgos.

“Existe el límite a retiros y depósitos diarios que puedes hacer que son hasta S/ 1000. El saldo máximo que puede ser de S/ 2000 y los retiros o transacciones mensuales que no pueden ser más de S/ 4000. Estos límites buscan es desincentivar que personas inescrupulosas utilicen las cuentas básicas para fines de robos de identidad de usuario o lavado de activos.”

Afirmó también que no todas las entidades financieras están obligadas a tener entre sus productos el tipo de cuenta básica. Mucho menos a tener una cantidad mínima de usuarios de optar por ellas.

“No hay ninguna obligación. Buscamos que se fomente que las personas fuera del sistema financiero puedan hacer uso de él. Y pasar del 41% de personas con cuentas de ahorros, ir subiendo ese ratio a la meta establecida que va hasta el 75% al 2021. La intención es que esto vaya moviéndose para mejorar el sistema. Es una tarea que le compete al Estado y al sector privado.”

En otro momento, acotó que estamos en una economía de libre mercado, por lo que los depósitos a las cuentas básicas dependerán del diseño de cada entidad financiera. Pero, que las cuentas básicas si podrán ser usadas para operaciones en el extranjero, pero los depósitos si tendrán que ser en el territorio nacional.

Finalmente, mencionó que actualmente no está en el radar de la SBS trabajar en una norma similar a la cuenta básica para los otros tipos de cuentas.

Mira la entrevista completa a Elías Vargas, intendente de conducta de mercado de la SBS, aquí.