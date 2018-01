Cuatro efectos que debes tener muy en cuenta si dejas de aportar a la AFP

Muchas interrogantes surgen cuando uno deja de aportar a su fondo de pensiones en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), ya sea porque dejó su empleo formal y ahora trabaja independientemente o porque su empleador ha dejado de aportar a pesar de haber efectuado los descuentos en las boletas.

Los motivos pueden ser muchos pero las implicancias ocasionadas por dejar de aportar son las mismas. Al respecto, Profuturo AFP detalla las principales implicancia que ocurren cuando se deja de aportar a una AFP:

1. No pierdes lo ya aportado: Tu fondo se encuentra exclusivamente a tu nombre y no lo perderás. Así dejes de aportar y no vuelvas a hacerlo nunca más, tu fondo de pensiones en tu AFP es un ahorro que incluso continuará generando rentabilidad, la cual también se seguirá abonando a tu nombre.



Recuerda, tu cuenta de AFP es una cuenta personal de ahorro para la jubilación, ella ayudará a que tengas la calidad de vida para los años posteriores a tu retiro. Por eso, nunca la pierdes.

2. Pierdes la cobertura del seguro por ‘Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio’: El aporte a las AFP incluye un seguro que cubre al afiliado en caso no pueda seguir trabajando, por ejemplo, por invalidez.



Si este fuese el caso, la compañía de seguro contratada pondrá el dinero en tu fondo de pensiones hasta completar el monto que sea necesario para que puedas recibir una pensión vitalicia acorde a tus ingresos.

3. En caso de fallecimiento, pierden tus beneficiarios: El seguro, también cubre al afiliado en caso de muerte. En este caso, las compañías mencionadas abonarán dinero en tu fondo para cubrir las necesidades de tus beneficiarios (pueden ser cónyuge o hijos y padres).



Ellos recibirán una pensión cuyo monto guardará relación con los ingresos que tenías, así como para cubrir también los gastos de sepelio. Si no cuentas con al menos cuatro aportes efectuados en los últimos ocho meses anteriores al siniestro, no tendrán la cobertura del seguro.

4. Tu pensión será más baja: Quizás la consecuencia más importante. Si permaneces largos periodos de tiempo sin ahorrar para tu pensión, el fondo que acumules será menor al que tendrías si estuvieses aportando.



El monto de tu pensión está directamente relacionado con la frecuencia y cantidad de aportes que efectúes. Si el Fondo que acumules para tu pensión es menor, entonces tu pensión será menor.