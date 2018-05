CTS: ¿Cuándo vence el plazo para que las empresas realicen el depósito?

La Compensación por Tiempo de Servicio ( CTS) es un beneficio laboral que tiene por objetivo la creación de un fondo de protección al trabajador en caso de desempleo. Las empresas tienen hasta el martes 15 de mayo para realizar el depósito en la entidad que el trabajador previamente haya elegido.

¿Quiénes tienen derecho a recibir el pago de CTS? Ana Cecilia Torres, coordinadora de capacitación y Difusión Laboral del MTPE precisó que tienen derecho los trabajadores de la actividad privada, siempre que trabajen más de cuatro horas diarias.

"La CTS es un beneficio que se otorga a los trabajadores y tiene una calidad de seguro de desempleo; se da este monto de dinero (medio sueldo por cada depósito) para que el trabajador al momento que termine su ciclo laboral pueda mantenerse y afrontar las deudas cotidianas mientras que busca reubicarse en nuevo trabajo", agrega.

Asimismo, comenta que si la empresa no cumple con realizar el depósito hasta la quincena de este mes, a partir del 16 se generará un interés a favor del trabajador hasta que se realice el pago; además que la Sunafil impondrá una multa por el incumplimiento laboral considerado como grave. El monto a pagar dependerá del número de trabajadores afectados y el tamaño de la empresa.

Sin embargo, cabe señalar que el artículo 40 de la Ley General de Inspección regula que las multas se reducen en los siguientes casos:

a) Al treinta por ciento (30%) de la multa originalmente propuesta o impuesta cuando se acredite la subsanación de infracciones detectadas (es decir que se cumplió, aunque tardíamente, con la obligación), desde la notificación del acta de infracción y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación.

b) Al cincuenta por ciento (50%) de la suma originalmente impuesta cuando, resuelto el recurso de apelación interpuesto por el sancionado, éste acredita la subsanación de las infracciones detectadas (es decir que se cumplió, aunque tardíamente, con la obligación) dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación.

"Cabe señalar que no se puede pagar la CTS por tramos en periodos que no corresponde. El trabajador no puede llegar a este tipo de acuerdos", insistió Torres.

Dato

En el 2017 la Sunafil impuso multas a 3 mil 379 empresas por un monto de 100 millones 766 mil 240 soles, siendo las infracciones más frecuentes la obstrucción a la labor inspectiva, remuneraciones impagas, jornada de trabajo irregular, así como problemas con el horario de trabajo y descansos remunerados, CTS , gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, trabajadores registrados en planilla o registros que la sustituyan, inscripción en la Seguridad Social, así como no tener a sus trabajadores informados sobre seguridad y salud en el trabajo.​