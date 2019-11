La convulsionada situación política, económica y social que vive la región afecta a los mercados, por lo que algunos analistas consideran que también puede mellar la rentabilidad de los fondos de pensiones administrados por las AFP.



Pero, ¿cómo evalúan las propias AFP el impacto de la crisis sobre los fondos de los afiliados?



“Los mercados latinoamericanos son muy pequeños y las AFP tienen poca exposición a los países que están viéndose afectados por la inestabilidad”, afirmó José Larrabure, gerente de inversiones de Prima AFP.



Los indicadores económicos líderes en el mundo están mostrando cierta estabilización frente a las señales de desaceleración que mostraban al inicio del año, agregó.



A la fecha la rentabilidad del fondo 2 de AFP, de riesgo medio, y fondo 1, el más conservador, oscila entre 11.6% y 14.8%. En tanto que el fondo 3, dirigido a afiliados con mayor tolerancia al riesgo que buscan un crecimiento del capital en el largo plazo, registra rendimientos de entre 6.1% y 12.4%.



El gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, coincidió en que la inversión de las gestoras de pensiones en los países de la región es poca, por lo que, de haber un impacto, será solo de corto plazo.



“Hay que mirar qué está pasando en Chile para poder prevenir o empezar a identificar ciertas mejoras”, expresó.



Según Ferrini, “el año está cerrando muy bien, casi a doble digito en los tres fondos (de AFP)”.



En inversiones es difícil asegurar un cierre anual, pero no se distinguen grandes problemas en los mercados que puedan afectar los portafolios hasta fin de año, sostuvo.



Para Larrabure, la expectativa de un posible acuerdo comercial entre China y EE.UU., sumada al apoyo mediante estímulos monetarios de los bancos centrales del mundo, se conjugan para que los precios de los mercados de riesgo sean estables, principalmente el de acciones, evitando así un mal desempeño de los fondos previsionales.



Asimismo, el ejecutivo no descarta las oportunidades que genera el mercado pese a la convulsión regional.



“Estamos atentos a cualquier ocasión de inversión que se pueda presentar, que los mercados no reflejen los precios correctos por algún tipo de turbulencia de corto plazo que no necesariamente signifique un cambio estructural en la capacidad crediticia de algún país o en la valorización de las empresas de un mercado”, indicó.