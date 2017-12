Créditos vehiculares: morosidad cayó a 6.13% en noviembre

La Asociación de Bancos ( Asbanc) informó que el saldo total de los créditos vehiculares otorgados por las empresas bancarias privadas expresados en soles sumó S/ 1,862 millones al cierre de noviembre del 2017. Resultado que pone en evidencia un descenso de 4.46% respecto a lo reportado en similar periodo del 2016, utilizando un tipo de cambio constante para la comparación.

"Si bien vemos que la tasa anual de variación porcentual de los préstamos vehiculares continúa en terreno negativo por 33 meses consecutivos, es importante señalar que esta tasa negativa va siendo cada vez más pequeña", señaló el gremio bancario.



No obstante, la morosidad de los créditos vehiculares mostró un retroceso en noviembre de este año y se ubicó en 6.13%, cifra menor en 0.12 puntos porcentuales si se compara a los resultados observados en octubre del 2017, aunque mayor en 0.20 puntos porcentuales en comparación con similar periodo del año pasado. "Se esperaría que el mejor desempeño de sectores vinculados a la demanda interna se refleje en aumentos en los indicadores de empleo, y con ello de la capacidad de pagos de las personas, con lo que el ratio de morosidad tendería a reducirse".

Si se desagrega por tipo de moneda, se observa que los créditos vehiculares en soles sumaron S/ 1,460 millones a noviembre de 2017, cifra mayor en S/ 43 millones (3.00%) respecto a octubre de este año y en S/ 53 millones (3.77%) si hacemos una comparación interanual. Mientras que si analizamos, el financiamiento vehicular en dólares, vemos que éste subió a US$ 125 millones al cierre del penúltimo mes del año, y de esta forma registró un avance de US$ 3 millones (2.25%) respecto a octubre del 2017, pero un retroceso de US$ 43 millones (-25.44%) frente a noviembre del año pasado.

Dado lo anterior, el ratio de solarización de la cartera vehicular, que mide la participación de los créditos en moneda nacional en el portafolio, continuó aumentando, y a noviembre del 2017 llegó a 78.38%, resultado mayor en 0.20 puntos porcentuales frente a la cifra de octubre (78.18%), y en 7.21 puntos porcentuales en comparación con noviembre de 2016 (71.2%).

"Es importante destacar que a inicios del 2015 menos del 30% de este tipo de créditos estaban en soles. El aumento de este ratio es positivo en el sentido que las familias no estarán expuestas al riesgo cambiario que se genera por las variaciones en el tipo de cambio, más aun considerando que son financiamientos por montos importantes y a mediano plazo", precisa Asbanc.



El número de créditos nuevos desembolsados en el mes de noviembre del presente año superó la barrera de los 2000 llegando a un total de 2,318, registrando así el número más alto de créditos colocados desde enero del 2015.

Este resultado es explicado principalmente por los resultados de la feria automotriz que se desarrolló en el Perú, Motorshow Lima 2017, realizado del 26 de octubre al 01 de noviembre de este año; en el que participaron entidades bancarias y financieras del país, las cuales pudieron ofrecer sus diversos sistemas de financiamiento.