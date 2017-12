Créditos en Perú siguen con un crecimiento acelerado por quinto mes consecutivo

Al 30 de noviembre del 2017, el saldo de los créditos concedidos por las empresas bancarias en el Perú aceleró su ritmo de expansión por quinto mes consecutivo, registrando la tasa de crecimiento más alta de los últimos quince meses.

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) reportó que al término de noviembre del 2017, los préstamos totales alcanzaron S/ 243,420 millones, monto superior en 5.28% con relación a similar mes del año pasado, considerando un tipo de cambio constante para dicho cálculo.

“Este comportamiento mostrado por los créditos se da en un escenario de recuperación de la economía, sobre todo de sectores ligados a la demanda interna como construcción y comercio”, explicó.

Sin embargo, precisó que dicho escenario podría cambiar si es que la incertidumbre política por la que atraviesa el Perú se prolonga más allá del corto plazo.

Al desagregar el análisis por tipo de moneda hecho por la Asbanc, los créditos en soles registraron S/ 163,620 millones al finalizar noviembre del 2017, cifra mayor en S/ 1,654 millones (1.02%) a la observada en octubre del 2017 y en S/ 3,231 millones (2.01%) con relación a noviembre del 2016.

De otro lado, los créditos en dólares sumaron US$ 24,683 millones en el mes de análisis, monto superior en US$ 593 millones (2.46%) respecto a octubre del 2017 y en US$ 2,777 millones (12.68%) en comparación con noviembre del año anterior.

“El mayor incremento de los préstamos en dólares se da fundamentalmente en empresas corporativas y grandes, las cuales aprovechan la coyuntura de disminución del tipo de cambio y bajas tasas de interés en dicha moneda para tomar financiamiento de corto plazo en dólares”, explicó el gremio bancario.

En línea con lo anterior, el ratio de solarización de los créditos se ubicó en 67.22% al finalizar el penúltimo mes del año, porcentaje menor en 0.21 puntos porcentuales de lo reportado el mes anterior y en un punto porcentual al compararlo con noviembre del año pasado.