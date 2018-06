Crecer Seguros: “No hay seguros para cubrir las necesidades de los segmentos C, D y E”

¿Un seguro para los más pobres? La penetración de seguros en el Perú subió a 1.8%; sin embargo, aún es una cifra muy baja con respecto a otros países de la región que borden los 4 hasta 5%.

Sucede que dentro de Perú hay un mercado que aún no se abarca. Más del 80% del segmento A y B cuenta con al menos un seguro. Pero, en el caso del C, D y E, la cifra es muy baja por no decir nula.

Conversamos con Carlos Semsch, gerente comercial de Crecer Seguros, aseguradora del Banco Financiero, sobre este tema y lo que debemos tener en cuenta antes de adquirir un seguro.

“Lamentablemente, como país, tenemos una penetración muy baja en cuanto al tema de seguros.”

Según informó, los peruanos están más cautos en el tema de seguros. Aun así, la penetración de seguros solo alcanza el 1.8% mientras que en otros países de la región, esta misma medición bordea los 4 a 5%.

“El consumidor quiere ahora productos de fácil acceso, sencillos de entender, de primas bajas y que cubran una necesidad.”, agregó.

En otro momento, comentó acerca de los microseguros, producto inspirado en este segmento de la población. “Los microseguros son seguros pequeños, como su mismo nombre lo dicen. Con una prima barata y de fácil acceso. Esta va desde S/60 a 80 al año. Un monto que una persona con sueldo mínimo puede pagar. Hay de vida, de salud, de asistencia en caso de emergencia, de diferentes tipos. Son una excelente opción”

Finalmente, añadió que antes de adquirir un seguro hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, analizar tu riesgo como persona o familia. Y segundo, saber qué es lo que quieres asegurar y cuánto dinero neto se podrá destinar mensual o anualmente para cubrirlo.