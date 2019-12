Las aseguradoras viven una etapa de transición que las lleva a prepararse ante un cambio en el perfil del demandante de seguros.

Así, productos como el seguro educacional, que están alineados a gente joven, van ganando participación e incrementando su demanda en el mercado peruano, dijo Mario Ventura, gerente general de Protecta Security.

Este seguro está dirigido a aquellas personas que desean ahorrar para los estudios superiores de sus hijos, señaló.

Los seguros de vida con ahorro son una garantía para que, en caso de fallecimiento del asegurado por enfermedad o accidente, se proporcione un capital a la familia a fin de que le facilite solventar los gastos de educación, manutención y otros que le permitan mantener su nivel de vida.

Según el gerente, si el costo de universidad de un hijo asciende, por ejemplo, a US$ 30,000, el titular podrá comprar un seguro educacional y realizar un aporte mensual de US$ 100 o US$ 200, dependiendo de su capacidad de pago, a fin de construir un ahorro hasta que el niño cumpla 18 años.

En tanto, Giulio Valz, gerente general de Contacto Corredores de Seguros, coincide en que este tipo de ahorro es cada vez más solicitado por los peruanos.

La principal razón para adquirir un seguro de vida con ahorro es el fin educativo, que garantiza al asegurado contar con un monto determinado para cubrir la etapa universitaria de sus hijos, indicó.

Valz refirió que, en la mayoría de casos, el seguro con ahorro tiene un plazo de 20 años y permite a la familia recuperar parte de la prima pagada por el asegurado.

Asimismo, afirmó que el ramo de seguros de vida individual, que está conformado por el seguro de vida y el seguro de vida con ahorro, fue el que más creció el año pasado (30%) y el que muestra una mayor demanda actualmente.

Proyecto de norma

La última semana, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) adelantó que alistan cambios en el ramo de seguros de vida con ahorro y/o inversión.

Así, el proyecto de norma incluirá modificaciones en los lineamientos de inversiones, requerimientos de capital sobre este tipo de seguros y en el tratamiento contable de los mismos, que deberán tener en cuenta las compañías aseguradoras.