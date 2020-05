El Congreso promulgó por insistencia la ley que autoriza el retiro del 25% de los fondos de las AFP, con un piso de S/ 4,300 y un tope de S/ 12,900. ¿Los ciudadanos que accedan a esta medida deberán pagar impuestos?

La respuesta depende de cuánto dinero tenga en el fondo. Segun el socio del Estudio PPU, Walker Villanueva, si ha “perdido” dinero, pues no pagará, pero si ha generado una rentabilidad positiva, sí.

El tributarista explicó que el Impuesto a la Renta de quinta categoría grava el salario bruto de los trabajadores. Es decir, el descuento se realiza antes del aporte a la AFP; por ende, el impuesto ya está pagado.

“Lo único que está inafecto es la pensión de jubilación. Y esto no sería una pensión de jubilación, sino un retiro de los fondos”, señaló el abogado en diálogo con Gestión.pe.

Es decir, si usted paga renta de quinta categoría, pues su sueldo excede las 7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) anuales, ya está pagando impuestos por su AFP.

¿Pero qué pasa con los aportantes que ganen menos que esa cantidad? Sencillo, ellos están exonerados.

“Lo que está debajo del mínimo no va a ser gravado hoy ni nunca porque está debajo del monto anual. Si ganas por debajo de 7 UIT no tributas renta de quinta porque no estás alcanzado por el impuesto”, anotó Villanueva.

El asterisco en este escenario es cuando el fondo genera una rentabilidad positiva.

“Si el fondo hubiera crecido, la rentabilidad sí debería tributar. Si ha perdido no pasa nada porque el capital que ha acumulado sigue siendo una renta de trabajo”, añadió.

Es decir, si el fondo hubiera generado rentabilidad, este excedente estaría gravado. No obstante, en la situación actual que enfrentamos, es un poco difícil que algún fondo se encuentre en azul.