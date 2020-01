A cinco meses para el inicio de la Copa América 2020 –que tendrá lugar en Colombia y Argentina– ¿ya empezó el interés de los peruanos por acompañar al equipo dirigido por el profesor Gareca? PDC Representaciones, empresa que ofrece paquetes que incluyen además de la entrada de los encuentros de Perú, el hotel y los traslados, precisó que ya se inició la demanda por entradas del primer encuentro de la blanquiazul con Qatar, a desarrollarse el 14 de junio.

“Si hay un interés (de los peruanos) que se ha despertado desde el día del sorteo. Cuando se supo la sede –de cinco partidos en Medellín y uno en Cali– automáticamente empezó la demanda, lo que nos impulsó a desarrollar paquetes no solo para aquel hincha interesado a seguir a la selección peruana sino también para aquellas empresas que hacen sus viajes de incentivo de la Copa América", explicó a Gestión.pe el socio de PDC Representaciones, Christian Barrera.

El ejecutivo precisó que la demanda actual es por dos partidos, de los cinco previstos en la primera ronda: cuatro se llevarán a cabo en Medellín y una en Cali.

“Si bien hay una demanda muy grande por el partido de la selección peruana con su par de Brasil y Colombia, los otros partidos que nosotros pensábamos que no iban a generar demanda, se han vuelto interesantes como es el caso del partido entre Perú y Qatar”, mencionó.

¿Cuánto costará alentar a la blanquirroja? Sobre el particular, el ejecutivo comentó que tomando en cuenta la demanda por dos partidos el paquete tiene un costo de US$ 1,100 sin incluir el pasajero aéreo a Colombia que incluye –agregó Barreda– una estancia de siete días así como la entrada para alentar al seleccionado nacional, alojamiento (en un hotel de entre cuatro y cinco estrellas), el transporte del aeropuerto al hotel y de este punto a los estadios.

Si se quiere añadir el pasaje habría un incremento entre US$ 600 a US$ 800 que es el costo aproximado del boleto de avión. “Lo que nos da un precio aproximado de US$ 1,900 por dos partidos”, acotó.

El principal comprador de estos paquetes (cerca del 60%) –añadió– son las empresas que lo usan principalmente como viajes de incentivos para su personal o sus clientes y en un menor porcentaje (40%) son personas naturales. “Por este precio estimamos llevar a 1,000 pasajeros peruanos para la primera ronda”, indicó. A la fecha, de la meta trazada, se han vendido 15% (que implica el traslado de 150 pasajeros).

Respecto a los viajes de incentivos para empresas y clientes, Barreda comentó que los mayores compradores de estos paquetes son las compañías del rubro de servicios, del sector energético y de consumo masivo como de belleza, de bebidas, restaurantes, entre otros. “El 90% de los compradores demandan dos partidos y el 10% restante, un partido”.