Conozca sus opciones para aprender a hacer trading

El principio de comprar barato para vender caro es probablemente una de las inversiones más básicas que existen en el imaginario colectivo, y por ello quizá se piense que es una actividad fácil en general. Sin embargo, cuando se trata de la compraventa de activos financieros, el asunto cambia, ya que influyen otras variables que requieren de gran preparación.



Esta actividad, comúnmente conocida como trading cuando se trata de activos financieros como acciones, divisas e incluso más recientemente criptomonedas, puede aprenderse a través de diversos medios, desde los más informales como las redes sociales hasta en cursos online e incluso mediante escuelas presenciales.



“Hacer trading es la compra de algo esperando que éste producto suba de valor, o vender algo esperando que baje su valor. Al final es una compra o venta con la intención de obtener una utilidad”, explicó Carlos Reyes, fundador y CEO de Bull & Bear Academy.

El trading requiere de una especialización para identificar oportunidades de compra y de venta, las cuales no pueden basarse en corazonadas, sino en información del activo con el cual se esté comerciando.



Cada tipo de activo requiere de conocimientos muy específicos: por qué tiene o no valor en estos momentos, qué industrias lo están usando o podrían utilizar, cómo cuestiones políticas y económicas podrían incidir en su precio, y un largo etcétera tomando en cuenta que se puede hacer trading con aproximadamente 300 productos en plataformas electrónicas.



A esta específica necesidad de aprendizaje han respondido alternativas presenciales y digitales, que manejan distintas mecánicas. La firma que Carlos Reyes encabeza, por ejemplo, tiene un esquema donde se enseña una parte teórica, pero además un apartado práctico de la mano de traders reales.



“Tú te sientas al lado de un trader que está operando su posición personal, él está comprando y vendiendo para obtener una utilidad y llevar de comer a su casa. Entonces te sientas con él y van de la mano; damos la práctica viviéndola, nos aventamos contigo del bungee”, explicó el directivo.





Primero aprenda, luego invierta

En Internet existen literalmente miles de páginas que ofrecen cursos de trading, y se dividen en dos: las que están afiliadas a una empresa y las que son de un carácter más informal, por llamarlo de alguna manera, como las comunidades en sitios web y redes sociales, que también son conocidos como clubes de trading.



Cuando se está aprendiendo normalmente se utilizan simuladores, y se aprenden aspectos básicos como el uso de términos, los análisis técnico y fundamental, entre otros pormenores. Sin embargo, cuando comience a utilizar dinero real, procure que usted sea quien lo invierta, nadie más.



“Hace 15 años algunas empresas que abrían en México invitaban a que hicieras trading con ellos, pero tú ponías tu dinero en las manos de ellos”, recordó Carlos Reyes, por lo que exhortó a que si abre una cuenta para propósitos del curso, se asegure de que esté a su nombre, y que usted tenga la última palabra de cómo se opera con sus recursos.



Por otra parte, las comunidades y clubes de trading son una figura positiva, reconoció el especialista, debido a que “dan auge a la profesión y hay algunos que sí se preocupan porque el usuario aprenda y obtenga una utilidad”.



“Si estuviera en clubes de trading, preferiría ser escucha de las opiniones y técnicas que utilizan, y yo decidiría si compro, si vendo, y que sea mi responsabilidad y de nadie más”, agregó.

Criptomonedas aumentan interés

Debido a que hasta el momento la única manera de invertir en criptomonedas es haciendo trading, el interés en esta actividad ha aumentado considerablemente.



“Hay mucho apetito de la gente, sobre todo jóvenes, por información y compra de bitcoins”, indicó Carlos Reyes, fundador y CEO de Bull & Bear Academy.



No obstante, el directivo dijo que las inversiones en bitcoin requieren de cautela. “Es cierto, ahorita es un buen momento para hacer especulación en criptomonedas, puede ser un buen mercado, pero esperaría que tuviera una mejor regulación”, dijo.



La regulación ayudaría a que hubiera una mayor información para definir los pros y contras de una inversión como ésta, para tener un riesgo medido y decidir si tomarlo o no.



“De unos ocho meses a la fecha nos han pedido muchos cursos de bitcoin. No sé si sea auge o sea moda, pero la moneda ya lleva algunos años operando”.



Diario El Economista

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)