Conozca los hábitos comunes que comparten las personas exitosas financieramente

Una investigación realizada por el planificador financiero certificado Tom Corley, quien pasó tres años entrevistando a 233 personas adineradas y 128 personas de bajos recursos para descubrir la diferencia en las perspectivas, demostró que la gente exitosa financieramente tiene hábitos en común que los hacen más productivos, resultado que comparte en su libro ‘Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals’.



El sitio de finanzas personales GOBankingRates usó el libro de Corley como un punto de partida para explorar los hábitos que ayudaron a los ricos a obtener ese camino y que podrían ser usados por quienes quieran mejorar sus prácticas. A continuación presentamos el listado.



En primer lugar, Corley resalta que la gente financieramente exitosa tiene en común que “ha aprendido a mantener la calma”, lo que describe como el poder de no dejarse llevar por las emociones “aunque se actúe con pasión por lo que se hace”.



Paulina Leyva, experta en planeación de organizaciones, señala que “solamente uno puede controlar hasta dónde le afectan las cosas” y que en todo caso “estas deben ser dialogadas, sin generar conflicto, cuando esto pase, de lo contrario esto lo hará menos productivo en sus actividades”. La experta aterriza esto al plano laboral y señala que si no se siente cómodo en el lugar de su trabajo “esto afectará su nivel de compromiso y disminuirán su productividad”, situación que puede afectar sus finanzas.

El análisis resalta que no controlar las emociones en situaciones laborales y de negocio hace “perder el sentido de las cosas y puede llevar a tomar decisiones equivocadas”. El informe evidencia que situaciones como estas, pueden paralizar la corteza prefrontal, “la porción lógica de resolución de problemas de tu cerebro que necesitas cuando tomas decisiones comerciales, y especialmente inversiones”.



Hacer una lista de tareas diarias es otro de los hábitos señalados en la investigación, resaltando que es un hábito “simple pero poderoso” que refleja el pensamiento de las personas productivas. Corley dice que 81% de las personas adineradas que entrevistó hacen una lista diaria de tareas, mientras que solo 19% de la gente con menores recursos lo hace. Eduardo Lleras, coach experto en liderazgo, señala que “llevar una agenda disciplinada” es una clave del éxito, y resalta que esto no se da “por un número específico de resultado, sino sabiendo cómo llegar a las cosas, que son ‘cómos’ estratégicos y comportamentales; saber qué es lo que quiero y cómo alcanzarlo”.



El documento presenta que 79% de las personas adineradas pasan por lo menos cinco horas al mes relacionándose en sus redes profesionales, mientras que solo 16% de las personas pobres lo hacen. La creación de redes “es una forma importante de construir una carrera exitosa. Sus posibilidades de éxito aumentarán”, señala el informe, que además resalta que juntarse con gente exitosa “podría contagiarlo de estas cualidades que comparten”.



Diario La República de Colombia

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)