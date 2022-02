Es probable que las opciones demasiado fáciles de comprar ahora y pagar después que aparecen en todos los lugares donde gasta su dinero en línea reciban un impulso debido al aumento de las tasas de interés este año. El interés del cero por ciento en pagos más pequeños parecerá aún más tentador para los compradores ya recelosos de la tasa de interés promedio del 16% calculadas en los saldos de las tarjetas de crédito.

Pero es mejor que los compradores tengan cuidado. Comprar ahora y pagar después puede terminar siendo un acuerdo peor para los consumidores. A diferencia de las tarjetas de crédito, donde los términos se expresan de manera estandarizada entre los emisores, estos nuevos planes de pago están por todas partes y requieren más cautela para asegurarse de saber en qué se está metiendo. Baje la guardia un segundo y es posible que se encuentre pagando incluso más de lo que le habría cobrado la tarjeta de crédito.

Para cualquiera que aún no esté familiarizado: se trata del omnipresente botón que aparece cuando está comprando en línea y está listo para pagar, y le pregunta si desea pagar el monto total o, en su lugar, dividirlo en cuatro o seis cuotas en un plazo de tiempo preestablecido.

Los minoristas se asocian con diferentes plataformas de pago (Klarna Bank AB, Affirm Holdings Inc. y Afterpay Ltd. se encuentran entre las más grandes) y las plataformas brindan un préstamo a corto plazo antes de que realice los pagos en intervalos regulares. Las plataformas obtienen la mayor parte de su dinero cobrando tarifas a los minoristas, que están dispuestos a pagar porque saben que los compradores comprarán más cosas si no tienen que pagar todo por adelantado. Las ventas globales de estas plataformas rondan los US$100.000 millones y Bloomberg Intelligence estima que los volúmenes podrían aumentar un 40% al año hasta 2023.

Pero aquí está uno de los problemas: hay más de dos docenas de proveedores y todos funcionan de manera diferente. Algunos simplemente permiten a los consumidores realizar pagos sin intereses durante un período corto de tiempo, mientras que otros ofrecen financiamiento a más largo plazo que cobra intereses (al igual que una tarjeta de crédito).

Muchos ofrecen ambas opciones, que es donde puede volverse confuso. Los compradores pueden comenzar usando una de estas aplicaciones de pago para préstamos con 0% de interés, pero luego se les ofrece un préstamo con interés y aceptan. En ese caso, las tasas que se les cobren podrían ser las mismas, si no más altas, que las que pagarían con una tarjeta de crédito.

Para aquellos proveedores que compran ahora y pagan después que cobran intereses, los términos pueden variar según el minorista y el perfil crediticio del consumidor. Por ejemplo, Affirm cobra tasas de interés que rango del 0 % al 30 % para las compras en Amazon, la tienda de manualidades Michael’s y Peloton.

A diferencia de las tarjetas de crédito, no existen regulaciones estrictas que exijan publicar de manera estandarizada los términos y condiciones. De acuerdo con la legislación de 2009, cada emisor de tarjetas de crédito debe brindar explicaciones más claras por adelantado sobre sus tasas y cargos. No existe tal requisito para las redes de “compre ahora y pague después”. Un consumidor tiene que ir al sitio web de cada proveedor para averiguar las multas por no hacer un pago y cuál podría ser la tasa de interés.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor inició una investigación a fines del año pasado sobre la incipiente industria, solicitando a cinco de los actores más importantes que proporcionen datos para que el organismo de control del consumidor pueda controlar mejor sus riesgos.

Mientras tanto, para un consumidor cuidadoso, hay momentos en los que comprar ahora y pagar después puede ser más atractivo que una tarjeta de crédito. Por ejemplo, si se usa para un artículo necesario que el usuario no podría pagar sin dividirlo en pagos más pequeños.

Desafortunadamente, no es así como se usa normalmente. Los consumidores a menudo se sienten atraídos por la compra impulsiva cuando se les permite pagar más tarde, y compran en múltiples plataformas, lo que puede generar confusión sobre los términos que están aceptando.

En una encuesta realizada el año pasado por Credit Karma más de la mitad de los consultados de la generación Z y los milenial dijeron que habían dejado de hacer al menos un pago en dichos planes. Un informe separado de LendingTree a principios de este mes determinó que solo el 46% de los encuestados tenía mucha confianza y el 34% estaba algo seguro de que podrían pagar sus préstamos para comprar ahora y pagar más tarde en su totalidad sin dejar de hacer un pago.

Las redes de pago no están obligadas, como los emisores de tarjetas de crédito, a evaluar la capacidad de pago de un prestatario. Por lo tanto, no necesariamente sabrán cuántos otros préstamos a corto plazo u otros créditos se han otorgado al comprador.

Finalmente, dada la falta de supervisión, los consumidores que compran ahora y pagan después no están tan protegidos cuando algo sale mal con una compra como lo están cuando pagan con tarjetas de crédito. Si un producto no cumple con las expectativas, a los usuarios de tarjetas de crédito generalmente les resulta más fácil disputar un pago. Las devoluciones también pueden ser complicadas cuando se utiliza comprar ahora, pagar después, especialmente si todavía se están realizando pagos.

Si bien suena tentador obtener algo sin intereses ahora y pagar la cuenta más tarde, especialmente cuando las tasas de interés van en aumento, esta es un área en crecimiento en la que los consumidores tienen menos garantías. Hasta que los reguladores proporcionen más medidas de protección, proceda con precaución.