Cofide y PECAP crearán un Fondo de Fondos de capital emprendedor

Cofide -Banco de Desarrollo del Perú- y la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor ( PECAP) suscribieron una alianza público-privada por un plazo de un año que democratizará y potenciará el desarrollo de la industria de capital emprendedor (venture capital, por su traducción en inglés) en Perú.

El gerente general de Cofide, Alex Zimmermann, resaltó que el acuerdo permitirá crear capacidades en inversión que requiere el país en términos de capital emprendedor.

“Este acuerdo tiene dos objetivos principales, por un lado, poner en valor la información que manejan ambas partes para dimensionar las necesidades financieras de éstos emprendimientos innovadores; y por el otro, ofrecer capacitaciones que contribuyan a democratizar los conceptos de la industria de Capital Emprendedor en el Perú”, afirmó Desirée Alayza, gerente de Desarrollo e Innovación de Cofide.

Según el último reporte trimestral de PECAP, durante el 2018, se invirtieron US$ 9.1 millones en startups peruanas y 11 fondos locales y extranjeros hicieron inversión de capital semilla y emprendedor. Solo en el cuarto trimestre, hubo 9 rondas de inversión por un valor de US$ 2.3 millones”.

“PECAP agrupa a inversionistas activos en el ecosistema emprendedor de Perú para impulsar la inversión en emprendimientos innovadores y dinámicos en etapa temprana. Este convenio con Cofide nos permite seguir articulando nuestros objetivos con el fin de apoyar emprendedores en el país,”, comentó Greg Mitchell, Presidente de PECAP.

El acuerdo de cooperación interinstitucional se basa principalmente en la ejecución y difusión de actividades, programas de capacitación o educación relacionados a los objetivos comunes de ambas instituciones de promover el ecosistema de emprendimiento dinámico y de alto impacto.

Además, el acuerdo incluye el apoyo técnico entre las partes para la estructuración del Fondo de Fondos de capital emprendedor, lo cual es importante mencionar, no involucra temas financieros, sino específicamente se refiere al apoyo mutuo entre ambas organizaciones en la parte técnica respecto a la estructuración de este importante Fondo que permitirá beneficiar al ecosistema emprendedor peruano.

Los fondos de venture capital o capital emprendedor suelen invertir montos de inversión de entre US$ 250,000 y US$ 2.5 millones.