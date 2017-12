Cinco consejos para aprovechar las campañas del 2018

Para sacarle ventaja a las oportunidades comerciales por motivo de fechas o eventos importantes es necesario tener en cuenta factores claves.

Así, si un emprendedor quiere sacarle el máximo provecho a los eventos que se desarrollan durante todo el año y puedan generar mayores ingresos, conozca algunos consejos a tener en cuenta.

Desde considerar la oferta de su negocio, tener en cuenta las campañas que llegan o manejar bien los precios durante las campañas.

1. Tenga en cuenta cómo le fue en el negocio durante las campañas anteriores. La planificación te permitirá evitar errores y riesgos.



2. No descuides el inventario. El modo en que se administra el inventario del negocio –contar bien las cifras- es la clave para tener éxito.



3. Que la oferta del negocio sea variada. Mientras más surtido y abastecido esté el negocio, hay más posibilidades de satisfacer la demanda.



4. Asegurarse de ofrecer productos atractivos y con salida. Usar “productos gancho” y de “margen”. Los primeros se buscan como prioridad (como cuadernos en campaña escolar), mientras que los otros son complementarios (como goma, tijeras, jaboneras, etc.).



5. Manejar bien los precios. No se debe pretender ganar el mismo porcentaje en todos los productos. Hay productos de alta rotación, como el papel, que dan un margen pequeño de ganancia y productos complementarios, como una mochila o una cartuchera, que en su conjunto darán altas ganancias.