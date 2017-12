Chilenos son los que más ganan de pensión dentro de la Alianza del Pacífico

A propósito de la reforma pensional en Argentina, La república de Colombia revisó el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe.

En el reporte se encontró que los países de la Alianza del Pacífico con mayor promedio de riqueza de pensión, que es el valor total del flujo del ingreso por pensión durante la vida, son Chile y Colombia.

El primero tiene el mayor promedio de riqueza pensional en la Alianza del Pacífico para hombres, que es US$ 91,000, y Colombia lo tiene para mujeres, que es US$ 96,000. En el caso de los hombres, el promedio de riqueza de pensión en Colombia es US$ 81,000; en Perú es US$ 54,000 y en México es el más bajo con US$40,000.

Para las mujeres, el promedio en Chile es US$ 93,000, en Perú es US$ 60,000 y en México es nuevamente el más bajo con US$42,000.

En lo que se refiere a edad pensional, en México y en Perú tanto los hombres como las mujeres se pensionan a los 65 años. Por el contrario, en Chile los hombres se pensionan a los 65 años y las mujeres a los 60. En el caso colombiano, la edad pensional en el país es la más baja de la Alianza, pues las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62.

En el caso chileno, los beneficios de la pensión pueden ser retirados en cualquier momento a partir de las edades de retiro y no es requisito dejar de trabajar para recibirlos. En Colombia, la pensión mínima es equivalente al salario mínimo legal vigente. Si la pensión estimada es inferior al salario mínimo, automáticamente se ajusta a ese nivel.

En México, los beneficiarios pueden recibir la pensión cuando hayan cumplido con 1.250 semanas de contribuciones, mientras que en Perú se necesitan 20 años.



Según el informe, el país de la región con mayor beneficiarios con respecto a la población en edad pensional es Chile, con 83%. Le sigue México con una cobertura de 63%, luego Colombia con 44% y, por último, Perú con 41%.

Para Martín Cáceres, profesor de economía en la Universidad Politécnico Grancolombiano, la escasa participación de la población en el sistema de pensiones se debe a la informalidad. “En general, así como los trabajadores informales ganan, gastan a diario. No tienen una cultura de ahorro y no piensan en el futuro, por lo que no cotizan y no se preocupan por asegurar un ingreso para cuando sean mayores”, dice.

Además de que los trabajadores se formalicen, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado considera que en Colombia se debe realizar una reforma pensional que aumente las semanas, pero también se debe evaluar si es posible que los pagos de la pensión sean por debajo del mínimo y con un menor número de contribuciones.

"Hay otros países, como Perú, en los que los pensionados reciben pensiones inferiores al salario mínimo y, aunque no son grandes sumas de dinero, al menos les cubren la salud. Esta también es una forma de aumentar la cobertura pensional. Colombia también debe evaluar que, así como lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de cotizar 800 semanas, es decir 10 años, las personas puedan recibir su pensión”, señala.

Por último, el país de la Alianza del Pacífico que destina mayor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público en pensiones es Colombia, con 3,50%. Le siguen Chile con 3,40%, Perú con 1,70% y México con 1,40%.

En Argentina se acaba de aprobar una reforma a las pensiones que modifica la fórmula para el cálculo de la actualización de las jubilaciones. Esta consiste en una relación de 70/30 por la inflación y el promedio de salarios de trabajadores dependientes.

Cuadro: La República de Colombia

Interconexión entre Chile y Perú

A principios de 2018, el Ministerio de Energía de Chile licitará la construcción de una línea eléctrica entre las ciudades de Arica (Chile) y Tacna (Perú). Si se concreta la fecha de licitación, la interconexión eléctrica podría entrar a operar desde 2019.

Según el Ministerio de Energía de Chile, este trabajo conjunto hace parte de la decisión de ambos países de propiciar intercambios bilaterales. La aprobación de los estudios que determinan los beneficios de esta interconexión se realizó en mayo de este año.

