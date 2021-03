Pese a la crisis económica, la inversión en emprendimientos tecnológicos repuntó en el 2020.

Así, el capital destinado a startup alcanzó los US$ 46 millones el año pasado, monto que más que duplicó al invertido en el 2019 (US$ 21 millones), según un informe de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap).

Y en el presente año dicha inversión rondaría los US$ 60 millones, lo que denotaría un incremento anual de 30%, indicó a Gestión Luis Narro, director ejecutivo de Pecap.

Con la pandemia hubo más necesidad de desarrollar soluciones innovadoras para evitar la actividad presencial, lo que impulsó la inversión en estos emprendimientos, tendencia que seguirá este año, estimó.

Rondas

Pese a que se expandió el monto, el número de transacciones o rondas de inversión en las que las startup obtienen capital para sus operaciones se redujo de 63 a 21 en el 2020, según el reporte a ser presentado mañana en el webinar “Inversión en Capital Emprendedor en Perú 2020”.

La convocatoria de fondos del BID Lab y del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI) brindan oportunidad para la consolidación de fondos que ubiquen a Perú como uno de sus países objetivo, manifestó Narro.

Según Innóvate Perú, a agosto del 2019 unas 400 startup fueron beneficiadas por sus recursos, número que subió a 500 en el 2020.

Narro reveló que las edtech o emprendimientos de tecnología educativa atrajeron el 40% de la inversión el año pasado, seguidos por los de comercio electrónico (27%), fintech (18%), recursos humanos (7%) y logística (6%).

Ello implica un cambio respecto del 2019, cuando el 56% de la inversión se destinó a fintech, 25% a edtech y 7% a e-commerce, agregó.

Fintech

Empero, consideró que este año las fintech liderarían el monto invertido en startup, pues crece la demanda por servicios financieros apalancados en tecnología, y más inversionistas ven oportunidad en tales emprendimientos.

Asimismo, enfatizó el aumento de la participación de un nuevo inversionista corporativo, que antes solo buscaba alianzas comerciales con startup.

“Los corporativos primero se acostumbraron a trabajar con los emprendimientos y ahora han decidido invertir en ellos, representando el 11% del total invertido”, refirió.

Capital de riesgo

Pero los fondos de inversión de capital de riesgo o venture capital siguen siendo los mayores inversionistas (79%), de los que dos tercios son recursos provenientes del extranjero, acotó Narro.

En tanto, los inversionistas ángeles, o personas con excedentes, proveyeron el 9% de los recursos invertidos en startup, aunque esta participación fue menor a la de hace un año (19%), pues la pandemia afectó a muchos de ellos. El ticket de estos “padrinos inversionistas” (ángeles) oscila entre US$ 20,000 y US$ 100,000, mientras que los de fondos de inversión están entre US$ 500,000 y US$ 1 millón, y los corporativos superan dichos montos.

Mercado. Unos 871 empleos generaron las startup locales en el 2020. En tanto, los recursos del FCEI que apoyarán a más de 100 emprendimientos ascienden a S/ 70 millones.

Luis Narro, director ejecutivo de Pecap.

En mayo sale nuevo fondo para emprendimientos

Tras la publicación de su reglamento, el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI), creado para catalizar el mercado de capital para startup, empezaría a operar en mayo, según Luis Narro, de Pecap.

La oferta de inversión local es escasa y este fondo, que será administrado por Cofide, impulsará el ingreso de inversionistas, mencionó.

Estimó que el FCEI podrá participar hasta en el 49% de los fondos elegibles, con un tope de aporte de S/20 millones.

Dicho fondo no solo cerrará la brecha de financiamiento en el mercado de emprendimientos, sino que también permitirá la transferencia de capital a sectores como fintech, agricultura, educación, salud, minería, comercio online, logística y transporte, así como a nuevos nichos que aún no son estudiados, agregó el director de Pecap.