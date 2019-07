¿Cuánto tiempo puede tardar una empresa en conseguir financiamiento en el mercado de valores?

Además de los créditos bancarios y el capital propio, una empresa tiene otras alternativas para conseguir financiamiento competitivo que le permita seguir con su plan de crecimiento.

Así, el Mercado Alternativo de Valores (MAV) es una opción que tienen empresas pequeñas y medianas para conseguir los fondos que requieren.

Todo el proceso desde que la empresa decide buscar financiamiento en el MAV hasta que lo recibe puede demorar entre cuatro meses y dos años, si ingresa por primera vez, estiman expertos.

Este tiempo implica desde que la firma se adecua a los requerimientos del MAV, recibe el asesoramiento de una casa de bolsa, pasa por la clasificación de riesgo.

Además de las etapas propias de la emisión que son: la estructuración (la empresa decide tipo de instrumento que emitirá, monto, plazos y moneda), inscripción, colocación ( el valor es subastado en el mercado) y la emisión, que es cuando la firma obtiene el financiamiento.

"Dependerá principalmente del punto de partida en el que se encuentre cada firma", anota Miguel Angel Zapatero, gerente general adjunto de Negocios de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Hay empresas que tienen su información financiera y su gobierno corporativo más acorde con lo que pide el MAV por lo que para ellas, el proceso es más corto, señaló.

En cambio, hay otras que tienen que trabajar más en adecuarse a las exigencias del mercado de valores, advirtió.

Si bien el MAV es más flexible que el mercado regular, los requerimientos que exige a las empresas para que puedan entrar suelen ser complicados para firmas nuevas.

Una vez ingresa al mercado, las siguientes emisiones deberían ser en menor tiempo, señala Zapatero.

Condiciones

En el mercado alternativo, las empresas podrán emitir y negociar valores de renta variable (acciones) o de renta fija (bonos, papeles comerciales).

El MAV está dirigido principalmente a empresas medianas domiciliadas en Perú, cuyos ingresos promedios de los últimos cinco años no excedan los S/ 350 millones.

Además, no deben tener valores listados en la BVL o en bolsas extranjeras.

Las firmas que busque financiarse en el MAV deben presentar la memoria anual del último ejercicio; tener un informe de clasificación de riesgo; tener estados financieros anuales del último ejercicio y semestral, estos EE.FF. deben estar adecuados a las normas NIIF.

Recomendaciones

Entrar al MAV da acceso a montos de financiamiento mayores y a plazos que pueden calzar mejor con el ciclo económico de las firmas, destaca Zapatero.

Renzo Barbieri, gerente general de la clasificadora de riesgo Equilibrium, recomendó a las empresas que quieran entrar a este mercado ir "afinando el lápiz" en su manejo financiero y la gestión de la organización.

Ello con el fin que al momento de pasar por la evaluación de la clasificadora de riesgo puedan obtener una mejor "nota", que al final se refleja en una menor tasa, apuntó.

El ejecutivo enfatizó que no deben tener "temor" de entrar al mercado de valores. Y es que si bien, las empresas tiene que transparentar su información a los inversionistas, la información más sensible de la firma no se hace pública, refirió.